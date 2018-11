Δεν ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς για τον Χάμες η Μπάγερν

Η αγωνιστική σεζόν μπορεί να μην βρίσκεται ούτε στα μισά της αλλά από ότι φαίνεται η Μπάγερν Μονάχου σχεδιάζει ήδη τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για το επόμενο καλοκαίρι. Πέρα από τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η ομάδα του Νίκο Κόβατς έχει κλεισμένους για του χρόνου τους Αάρον Ράμσεϊ και Μπέντζαμιν Παβάρ, νέο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι «Βαυαροί» δεν θα κρατήσουν τον Χάμες Ροντρίγκες και την επόμενη χρονιά, για να μπορούν να κινηθούν για τον Λούκα Γιόβιτς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Kicker, η πρωταθλήτρια Γερμανίας έχει σκοπό να ξοδέψει μέχρι και 200 εκατομμύρια για την ενίσχυση του ρόστερ της, αλλά δεν πρόκειται να δώσει 42 από αυτά για να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Κολομβιανού άσου, ο οποίος τα τελευταία δυο χρόνια αγωνίζεται ως δανεικός από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Αντί για τον Χάμες τα εν λόγω χρήματα θα δαπανηθούν για τον Λούκα Γιόβιτς της Αϊντραχτ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τον σύλλογο της Φρανκφούρτης, καθώς έχει πετύχει 9 τέρματα σε ισάριθμους αγώνες, ενώ έχει σημειώσει και 3 γκολ στους ομίλους του Europa League.

Bayern Munich are reportedly not willing to pay the €42million (£37m) fee required to sign James Rodríguez from Real Madrid permanently and will instead try to sign Enitracht Frankfurt striker Luka Jović to bolster their attacking options.

