ΕΛΣΤΑΤ: Πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ποσοστό 75% έχουν τα νοικοκυριά της χώρας

Σε ποσοστό 76,5% τα νοικοκυριά της χώρας έχουν πλέον πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, μέγεθος που αυξήθηκε κατά 7,8% σε σχέση με το 2017, ενώ την τελευταία δεκαετία (2009- 2018) καταγράφεται αύξηση 100,8%.

Σύμφωνα με την έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας της ΕΛΣΤΑΤ, ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί το 76,1% του συνόλου των νοικοκυριών με ένα τουλάχιστον μέλος ηλικίας 16- 74 ετών, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8%.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της έρευνας, χρήση του διαδικτύου σε τακτική βάση, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, πραγματοποιείται από το 96,6% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α» τρίμηνο 2018. Περισσότερες από δύο φορές στη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το 90,5% των τακτικών χρηστών.

Η συσκευή που χρησιμοποιείται περισσότερο για πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι το κινητό ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (smart phone), με ποσοστό 81,2% του πληθυσμού ηλικίας 16- 74 ετών που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το α» τρίμηνο εφέτος να τη χρησιμοποιούν.

Σε ποσοστό 76,5% από όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α» τρίμηνο 2018, συνδέθηκαν στο διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή, ποσοστό που παρουσίασε αύξηση 1,6%, σε σχέση με το 2017. Από το συνολικό αυτό ποσοστό, το 72,2% χρησιμοποίησε κινητό ή smart phone, το 16,5% φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το 12,7% tablet και το 0,9% άλλη συσκευή (π.χ. media player, φορητή κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικό αναγνώστη, smart ρολόι).

Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου το 2018, η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι ο πρώτος κατά σειρά λόγος με ποσοστό 89,4%.

Ακολουθούν με φθίνουσα σειρά:

*Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, 75,3%.

*Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, instagram, snapchat κ.λπ.), 73,4%.

*Μουσική (π.χ. web ραδιόφωνο, You Tube, μουσική συνεχούς ροής (streaming), 72%.

*Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κ.λπ., 65,2%.

*Πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime, Viber, Whats App κ.λπ.), 61,1%.

*Παρακολούθηση video (δωρεάν), κάνοντας χρήση υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων (sharing services), όπως π.χ. από το You Tube, 59,3%.

*Πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών, 37,8%.

*Παιχνίδια, 31,2%.

*Παρακολούθηση προγράμματος διαδικτυακής τηλεόρασης συνεχούς ροής (streamed), είτε ζωντανά είτε όχι (catch up), από τηλεοπτικούς σταθμούς, 17,1%.

*Παρακολούθηση video on demand από εμπορικές εταιρείες (όπως Nova Go, Cosmote TV Go, Netflix), 10,6%.

*Κλείσιμο ραντεβού online διαδικτυακά με γιατρό νοσοκομείου, μονάδας υγείας ΠΕΔΥ ή Κέντρου Υγείας, 9,8%.

*Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών, π.χ. μέσω e-Bay, 4,6%.

Παράλληλα, ποσοστό 9,6% κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2017- Μαρτίου 2018, χρησιμοποίησε πλατφόρμες (ιστοσελίδες ή εφαρμογές), προκειμένου να εξασφαλίσει κατάλυμα (δωμάτιο, διαμέρισμα, κατοικία, εξοχικό σπίτι διακοπών κ.λπ.) από άλλον ιδιώτη για προσωπική χρήση και ποσοστό 4,2% διευθέτησε τη μεταφορά / μετακίνησή του (π.χ. με αυτοκίνητο) από άλλον ιδιώτη, για προσωπική χρήση.

Σε σχέση με τα στοιχεία του 2017, καταγράφεται αύξηση 88,2% στη χρήση ιστοσελίδων ή εφαρμογών για την εξασφάλιση καταλύματος από άλλον ιδιώτη και αύξηση 133,3% στη χρήση ιστοσελίδων ή εφαρμογών για τη διευθέτηση μεταφοράς / μετακίνησης από άλλον ιδιώτη.

Ένα ποσοστό 49,7%, ηλικίας 16- 74 ετών, χρησιμοποίησε, τη χρονική περίοδο Απριλίου 2017- Μαρτίου 2018, τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για προσωπική χρήση, ποσοστό που αυξήθηκε σε σχέση με το 2017. Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν κάθε συναλλαγή των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, συναλλαγές αναφορικά με υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση κ.λπ.), επίσημα έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.), υπηρεσίες εκπαίδευσης (δημόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα), υπηρεσίες δημόσιας υγείας (προγραμματισμός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς κ.λπ.).

Από όσους δεν απέστειλαν συμπληρωμένα έντυπα (π.χ. φορολογική δήλωση) μέσω διαδικτύου, ενώ είχαν να υποβάλουν, το 98% αυτών ανέφερε ότι η υποβολή των συμπληρωμένων εντύπων έγινε για λογαριασμό τους από άλλα πρόσωπα, όπως φοροτεχνικό, μέλος της οικογένειας, φίλο κ.λπ. (ποσοστό αυξημένο κατά 4,8% σε σχέση με το 2017), το 8,1% ότι δεν είχαν τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα που χρειαζόταν και το 0,3% ότι ανησυχούν για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

Ένα ποσοστό 59,1% από αυτούς που χρησιμοποίησαν «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, έχουν στο κινητό τους εγκατεστημένο λογισμικό ασφαλείας (antivirus, antispam, firewall), είτε αυτό είναι εγκατεστημένο αυτόματα / παρείχετο με το λειτουργικό σύστημα (42,5%) είτε το εγκατέστησαν με δική τους πρωτοβουλία και, ενδεχομένως, κατέβαλαν αντίτιμο γι» αυτό (16,6%). Ποσοστό 5,3% όσων χρησιμοποίησαν «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο ανέφεραν ότι έχουν χάσει πληροφορίες, έγγραφα ή άλλου είδους δεδομένα από το τηλέφωνό τους, λόγω ιών ή προγραμμάτων «εχθρικού» τύπου. Ενώ ένα ποσοστό 43,5% από όσους χρησιμοποίησαν «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, έχουν επιλέξει, τουλάχιστον μία φορά, περιορισμένη ή καμία πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα (όπως για παράδειγμα στην τοποθεσία τους ή στις επαφές τους) κατά τη χρήση, ή εγκατάσταση μίας εφαρμογής.