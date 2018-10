Η νέα εποχή στον κόσμο του Διαδικτύου πλησιάζει

epa07029254 A woman talks on her phone in front of advertisement for 5G mobile technology during the World Internet of Things (WIoT) exposition in Wuxi, Jiangsu Province, China, 15 September 2018. EPA/ALEKSANDAR PLAVEVSKI (File: 20057458.jpg )

Περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες θα μετράει έως το 2023 η τεχνολογία 5G, η οποία θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο απ’ ό,τι το 4G για να φτάσει σε αυτό το ορόσημο. Αν και βρίσκεται ακόμη σε στάδιο δοκιμών, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, η υιοθέτησή του 5G θα είναι η ταχύτερη σε σχέση με όλες τις προηγούμενες αντίστοιχες κινητές τεχνολογίες. To 5G είναι αρκετά πιο γρήγορο από το 4G αφού ακόμη και ταχύτητες 10 Gbps δεν θα είναι τρελό όνειρο που θα μας επιτρέπει να κατεβάζουμε ταινίες σε δευτερόλεπτα και να ζούμε σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας χωρίς ουσιαστική καθυστέρηση. Οπως προκύπτει από νέα έρευνα της CCS Insight, η Κίνα θα έχει παγκόσμιο προβάδισμα στη νέα τεχνολογία, καθώς περισσότερο από το ήμισυ των χρηστών του 5G θα προέρχεται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα, ακόμη και έως το 2025, μετά την ανάπτυξη της τεχνολογίας στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, η Κίνα θα εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει πάνω από τέσσερις στις δέκα συνδέσεις 5G παγκόσμιο επίπεδο. Οι συντάκτες της έκθεσης σχολιάζουν ότι μπορεί η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ να συναγωνίζονται ποια θα είναι η πρώτη που θα ξεκινήσει το εμπορικό λανσάρισμα του 5G, ωστόσο η Κίνα θα είναι η περιοχή που θα έχει το παγκόσμιο προβάδισμα στον αριθμό των συνδρομητών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, παρά τις υψηλές φιλοδοξίες που διατηρεί η ΕΕ, η ανάπτυξη των αντίστοιχων δικτύων στην Ευρώπη θα απέχει χρονικά κατά τουλάχιστον έναν χρόνο από τις πρωτοπόρους γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη. Οι δυσκολίες Μακροπρόθεσμα, η CCS Insight θεωρεί ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας 5G θα ακολουθήσει παρόμοια πορεία με την τεχνολογία 4G LTE. Οι συνδρομές σε δίκτυα 5G θα φθάσουν τα 2,6 δισεκατομμύρια το 2025, κάτι που αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία στις πέντε συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, η έρευνα της CCS Insight προειδοποιεί ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας, που σχετίζονται με το 5G. Αυτοί αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων θα αναπτύξουν τον απαιτούμενο αριθμό των νέων σταθμών βάσης, καθώς και την προθυμία που θα δείξουν οι καταναλωτές να αναβαθμίσουν τις smartphones συσκευές τους, ώστε να υποστηρίζουν το 5G. Σύμφωνα με τη μελέτη, στην Ευρώπη, ο κατακερματισμός της αγοράς, η έλλειψη διαθεσιμότητας φάσματος και οι ρυθμιστικές απαιτήσεις δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις για τη νέα τεχνολογία. Η CCS Insight θεωρεί ότι την κινητή ευρυζωνική πρόσβαση από τα smartphones και τις φορητές συσκευές ως τον κύριο τομέα της υιοθέτησης του 5G. Μέχρι το 2025, «έξυπνα» κινητά και άλλες mobile συσκευές θα εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ένα συντριπτικό 99% των συνολικών συνδέσεων 5G. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη μελέτη, η σταθερή ασύρματη πρόσβαση, ως συμπληρωματική υπηρεσία ευρυζωνικής σταθερής τηλεφωνίας, θα είναι η πρώτη εμπορική εφαρμογή για το 5G.