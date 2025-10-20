Τα μέταλλα έχουν την τιμητική τους. Το αλουμίνιο θα μπορούσε να είναι ο επόμενος πρωταγωνιστής. Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια η ουγκιά αυτή την εβδομάδα και το ασήμι άγγιξε ιστορικά υψηλά, ενώ η πλατίνα έχει ανέβει περίπου 80% μέχρι στιγμής φέτος. Πέρα από τα πολύτιμα μέταλλα, βιομηχανικά μέταλλα όπως ο χαλκός έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια. Το αλουμίνιο, παρά τις πολλές χρήσιμες ιδιότητές του, παραμένει παραγνωρισμένο σε μεγάλο βαθμό. Αλλά είναι πιθανό ότι αυτό σύντομα θα αλλάξει.

Το αλουμίνιο έχει εφαρμογές σε διάφορους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς. Μαζί με τον χαλκό, το λίθιο και τον χάλυβα είναι ένα από τα τέσσερα κύρια μέταλλα που απαιτούνται για τη μετάβαση σε νέες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την BloombergNEF. Ωστόσο, για την παραγωγή αλουμινίου απαιτείται επίσης ηλεκτρική ενέργεια, τη στιγμή που οι ενεργειακές πηγές είναι ήδη ανεπαρκείς.

Ανοδος τιμών

Το αλουμίνιο παρουσίαζε ως επί το πλείστον πλεόνασμα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, καθώς η Κίνα – ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής του μετάλλου παγκοσμίως – αύξησε επιθετικά την παραγωγική της ικανότητα χρησιμοποιώντας φθηνή ενέργεια από την καύση άνθρακα. Αυτό συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών, ακόμη και όταν η ζήτηση αυξανόταν. Οι τιμές του αλουμινίου σημείωσαν άνοδο 44% περίπου στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ ο χαλκός αυξήθηκε πάνω από 160%.

Αυτό ίσως εξηγεί την έλλειψη ενδιαφέροντος για επενδύσεις που σχετίζονται με το αλουμίνιο. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στο προϊόν διαπραγματεύσιμου εμπορεύματος αλουμινίου (ETC) της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων WisdomTree δεν ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το αντίστοιχο προϊόν χαλκού της ίδιας εταιρείας ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Οι μετοχές εταιρειών παραγωγής αλουμινίου όπως της Alcoa και της Norsk Hydro διαπραγματεύονται σε τιμές κάτω από 13 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, χαμηλότερα από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χαλκού, όπως η Glencore και η Southern Copper, οι οποίες διαπραγματεύονται σε τιμές που πλησιάζουν τις 30 φορές.

Το πλεόνασμα του μετάλλου, ωστόσο, πρόκειται να μετατραπεί σε έλλειμμα, καθώς η Κίνα πλησιάζει το ανώτατο όριο παραγωγικής ικανότητας των 45 εκατομμυρίων τόνων ετησίως που έχει θέσει το ίδιο το Πεκίνο.

Ελλειμμα

Οι αναλυτές της Citi αναμένουν μια ταχεία μείωση στο παγκόσμιο πλεόνασμα πρωτογενούς αλουμινίου έως το 2026, και στη συνέχεια ένα έλλειμμα περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της κατανάλωσης πρωτογενούς μετάλλου, ξεκινώντας από το 2027. Η εταιρεία ερευνών ενέργειας Wood Mackenzie αναμένει ότι η έλλειψη θα ξεκινήσει το 2028 και θα διαρκέσει περίπου πέντε χρόνια, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της, Ουντέι Πατέλ.

Το μετάλλευμα βωξίτη, η κύρια πηγή του αλουμινίου, υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στον φλοιό της γης. Ωστόσο, η μετατροπή του σε αλουμίνιο απαιτεί μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Το εξευγενισμένο ενδιάμεσο προϊόν του μεταλλεύματος – η αλουμίνα – πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρόλυση σε χυτήριο για να σπάσει ο ισχυρός δεσμός του αλουμινίου με το οξυγόνο. Ενα καινούργιο χυτήριο αλουμινίου καταναλώνει σε έναν χρόνο ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογη με πόλεις όπως η Βοστώνη ή το Νάσβιλ του Τενεσί, σύμφωνα με την Ενωση Αλουμινίου (Aluminum Association).

Το μέταλλο δεν έχει την ίδια αγωγιμότητα με τον χαλκό, αλλά είναι ελαφρύτερο και έχει πολύτιμες εφαρμογές στον ηλεκτρισμό και στα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα ευθύνονται για το μεγαλύτερο κομμάτι της ζήτησης για αλουμίνιο στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, σύμφωνα με στοιχεία της Wood Mackenzie.

Στα αυτοκίνητα

Το αλουμίνιο είναι σημαντικό υλικό και για ορισμένα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Το φορτηγάκι F-150 της Ford, το όχημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Αμερική, αντιπροσωπεύει μια από τις κυριότερες περιπτώσεις χρήσης αλουμινίου στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η Ford ξεκίνησε να κατασκευάζει το αμάξωμα του συγκεκριμένου μοντέλου κυρίως από αλουμίνιο πριν από δέκα χρόνια και πλέον, για να μειώσει το βάρος του οχήματος. Μια πρόσφατη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ελασμάτων αλουμινίου στη Νέα Υόρκη, το οποίο παράγει περίπου το 40% του αλουμινίου που χρησιμοποιείται στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, προκάλεσε απότομη πτώση της μετοχής της Ford. Το περιστατικό αυτό αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη διαρθρωτική αδυναμία, σχολίασε ο αναλυτής της Wood Mackenzie Σασάνκ Σρίραμ.

Το αλουμίνιο είναι επίσης το δεύτερο ευρύτερα χρησιμοποιούμενο μέταλλο στην ηλιακή ενέργεια μετά τον χάλυβα, σύμφωνα με την BloombergNEF. Χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του χαλκού στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας επειδή είναι φθηνότερο, ελαφρύτερο και έχει επαρκή αγωγιμότητα, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων εμπορευμάτων SFA (Oxford). Επίσης έχει αυξηθεί η χρήση του στα data centers, όπου το αλουμίνιο χρησιμοποιείται στους απαγωγούς θερμότητας, στα συστήματα ψύξης και στις ίδιες τις υποδομές.

Η αύξηση της τιμής του χαλκού – που έχει ανέβει πάνω από 20% φέτος – είναι ένας ακόμη παράγοντας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για αλουμίνιο. Ο μεταλλευτικός κολοσσός BHP έχει δηλώσει ότι, για να επεκταθεί περαιτέρω η υποκατάσταση του χαλκού από αλουμίνιο, θα πρέπει η αναλογία της τιμής του αλουμινίου προς χαλκό να είναι γύρω στο 1/3,5 με 1/4. Την τελευταία δεκαετία, η αναλογία αυτή ήταν μεσοσταθμικά 1/3,5, ενώ σήμερα ο χαλκός είναι περίπου 3,9 φορές ακριβότερος από το αλουμίνιο.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να εκτοξευθεί η ζήτηση του αλουμινίου, είναι πιθανό να περιοριστεί η προσφορά του λόγω των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Οι απαιτήσεις

Η Κίνα, η μεγαλύτερη προμηθεύτρια χώρα του κόσμου, είναι απίθανο να άρει το ανώτατο όριο που έχει θέσει στην παραγωγή αλουμινίου, σύμφωνα με τη Γιάο Γουενγιού, στρατηγική αναλύτρια της Citi στον τομέα των μετάλλων. Εξηγεί ότι υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι: Η χώρα ασχολείται πλέον πιο σοβαρά με τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα και παράλληλα δίνει προτεραιότητα σε παραγωγικούς κλάδους υψηλής αξίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία από μόνη της είναι εξαιρετικά ενεργοβόρος.

Οι ενεργειακές απαιτήσεις αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα και για άλλες χώρες που έχουν δυνατότητα παραγωγής, όπως η Ινδονησία. Οι φιλοδοξίες της Αμερικής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν επίσης ανασταλτικό παράγοντα για την ανάκαμψη της εγχώριας μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Προσμείξεις

Το ανακυκλωμένο αλουμίνιο μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν θα είναι αρκετό. Για πολλές εφαρμογές, είναι απαραίτητο να αναμειχθεί με πρωτογενές αλουμίνιο ώστε να πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας. Οι προσμείξεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του μετάλλου στη μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας, λέει ο Πατέλ της Wood Mackenzie.

Ολα αυτά δημιουργούν μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για το αλουμίνιο, σε όλα τα προϊόντα, από τα κουτάκια αναψυκτικών μέχρι το αλουμινόχαρτο. Στον νέο κύκλο ανόδου των τιμών των εμπορευμάτων, το αλουμίνιο θα μπορούσε να είναι ο πρωταγωνιστής.