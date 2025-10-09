Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών εκτοξεύτηκαν οι τιμές spot του ασημιού, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία σε συνδυασμό με τους περιορισμούς προσφοράς στην αγορά του Λονδίνου οδηγούν ανοδικά το μέταλλο.

Το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε άνοδο έως και 2,3% πάνω από τα 50 δολάρια η ουγγιά, το υψηλότερο από την «Ασημένια Πέμπτη» των αδελφών Hunt τη δεκαετία του 1980.

Η «Ασημένια Πέμπτη» συνέβη στις αγορές ασημιού των Ηνωμένων Πολιτειών την Πέμπτη 27 Μαρτίου 1980, μετά την απόπειρα των αδελφών Nelson Bunker Hunt, William Herbert Hunt και Lamar Hunt ( Hunt Brothers) να μονοπωλήσουν την αγορά ασημιού. Τα αδέλφια αποθήκευσαν περισσότερα από 200 εκατομμύρια ουγγιές, οδηγώντας την τιμή πάνω από τα 50 δολάρια ανά ουγγιά πριν καταρρεύσει κάτω από τα 11 δολάρια. Η απότομη πτώση των τιμών του ασημιού προκάλεσε πανικό στις αγορές εμπορευμάτων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Μικρή προσφορά

Το ασήμι επεκτείνει την άνοδο που έχει αυξήσει τις τιμές κατά περισσότερο από 70% φέτος, ξεπερνώντας το ρεκόρ του χρυσού. Η ενίσχυση οφείλεται στην αυξανόμενη αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων που πυροδοτείται από φόβους για τη δημοσιονομική κατάσταση στις ΗΠΑ, την υπερθέρμανση της αγοράς μετοχών και τις απειλές για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Εν τω μεταξύ, η έλλειψη ελεύθερα διαθέσιμου αργύρου στην βασική αγορά του Λονδίνου έχει στηρίξει τις τιμές, ενώ παράλληλα έχει αυξήσει απότομα το κόστος δανεισμού του μετάλλου.

Η ζήτηση αναμένεται να υπερβεί την προσφορά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το 2025

Η αγορά στο Λονδίνο έχει συρρικνωθεί σε σχεδόν πρωτοφανή βαθμό, με το κόστος δανεισμού για το μέταλλο να είναι στα ύψη. Φέτος, οι φόβοι ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν δασμούς στο ασήμι έχουν ωθήσει με ορμή για την αποστολή του μετάλλου στις ΗΠΑ, μειώνοντας τα αποθέματα στο Λονδίνο και μειώνοντας την ποσότητα του υλικού που είναι διαθέσιμο προς δανεισμό.

Την Πέμπτη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ασημιού στη Νέα Υόρκη διαπραγματεύονταν πολύ κάτω από τις τιμές αναφοράς στο Λονδίνο μια ασυνήθιστη αντιστροφή ενός συνήθως θετικού premium τιμής.

Στο Comex της Νέας Υόρκης, το ασήμι εξακολουθεί να διαπραγματεύεται κάτω από το ιστορικό υψηλό των 50,35 δολαρίων η ουγγιά που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 1980. Το ασήμι ήταν μία από τις λίγες αγορές των οποίων τα ιστορικά υψηλά από τις κορυφώσεις των εμπορευμάτων των δεκαετιών του 1970 και του 1980 δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί. Σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, το νέο υψηλό του ασημιού αξίζει μόνο περίπου το ένα τέταρτο της κορύφωσής του το 1980.

Debasement trade

Το μέταλλο έχει ενισχυθεί από το λεγόμενο «debasement trade» (εμπορία υποτίμησης), με τους επενδυτές να συρρέουν στην ασφάλεια του Bitcoin, του χρυσού και του αργύρου, απομακρύνοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα νομίσματα. Οι ανησυχίες ότι η αξία των χρηματοοικονομικών τίτλων θα υπονομευθεί από τον πληθωρισμό και τα μη βιώσιμα δημοσιονομικά ελλείμματα έχουν οδηγήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να θέσουν νέα ορόσημα.

Το λευκό μέταλλο χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο ως επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο, αλλά έχει επίσης βιομηχανικές εφαρμογές, όπως σε ηλιακούς συλλέκτες και ανεμογεννήτριες, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του πωλούμενου αργύρου. Η ζήτηση αναμένεται να υπερβεί την προσφορά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το 2025.

Πηγή: ot.gr