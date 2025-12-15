Σημαντικές ευκαιρίες για την Ελλάδα καθώς και για την ATLANTIC διακρίνει ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, μέσα από τη στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ να καταστήσει τη χώρα μας κόμβο εφοδιασμού της Ευρώπης με LNG.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου με συνέντευξη του στο «Βήμα της Κυριακής» μιλά για τις συναντήσεις που είχε στην Ουάσιγκτον αλλά και για τη διεύρυνση των συνεργασιών της κοινής εταιρείας με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, της ATLANTIC, τόσο με άλλους αμερικανούς προμηθευτές όσο και με νέους πελάτες στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής της AKTOR αναγγέλλει νέες εξαγορές μετά την επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου.

Την ίδια στιγμή ασκεί δριμεία κριτική στην ΕΕ ως προς τις πολιτικές της για τον ανταγωνισμό και θίγει ζήτημα της δημοκρατικότητας των δομών διακυβέρνησής της.

Κύριε Εξάρχου, τις προηγούμενες ημέρες βρεθήκατε στην Ουάσιγκτον. Τι είδους συζητήσεις κάνατε για το LNG και τι κλίμα εισπράξατε; Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την ATLANTIC SEE LNG TRADE;

«Πραγματοποιήσαμε σημαντικές συναντήσεις οι οποίες αποσκοπούσαν στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ATLANTIC SEΕ LNG TRADE και στην ενίσχυση του νέου ευρωπαϊκού Κάθετου Διαδρόμου με περισσότερες ποσότητες LNG. Για αυτόν τον λόγο διερευνούμε περαιτέρω εμπορικές συνεργασίες τόσο με άλλους προμηθευτές από τις ΗΠΑ όσο και με νέους πελάτες στην Ευρώπη.

Η ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί στρατηγικό στόχο για τις ΗΠΑ εν όψει της αναστολής διακίνησης ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά το 2027. Αυτό καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου και προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στην ATLANTIC, αλλά και στην Ελλάδα, η οποία θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του ενεργειακού ανεφοδιασμού της Ευρώπης. Επίσης, συζητήθηκε εκτενώς η μεγιστοποίηση μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου – LNG στη Βόρεια Ευρώπη και οι υποδομές που χρειάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και θέματα που αφορούν τη θαλάσσια μεταφορά των ποσοτήτων LNG.

Tο ζήτημα του LNG βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της αμερικανικής διοίκησης και πιστεύω ότι θα γίνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να ενισχυθεί ο κάθετος άξονας. Πρόκειται ξεκάθαρα για μία μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας, η οποία αναβαθμίζεται στρατηγικά και αποκτά τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως διατλαντική γέφυρα και ως κόμβος ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, αφού εμμέσως πλην σαφώς καθίσταται λιγότερο σημαντικός ο τουρκικός αγωγός, ο οποίος εξυπηρετεί κυρίως ρωσικό και αζερικό φυσικό αέριο».

Τι θα κάνετε με το θέμα της μεταφοράς;

«Σε αυτή τη φάση εξετάζουμε σχολαστικά όλες τις επιλογές, τόσο της ναύλωσης όσο και της ναυπήγησης πλοίων. Δεν έχουμε ακόμη πάρει οριστικές αποφάσεις, αλλά θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε να φέρουμε εις πέρας την αποστολή της ATLANTIC SEE».

Το ομόλογο του Ομίλου AKTOR έκλεισε με επιτυχία. Να περιμένουμε και άλλες τέτοιες κινήσεις για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων του Ομίλου;

«Η υπερκάλυψη του ομολόγου με αξιοσημείωτη μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών συνιστά μια σημαντική επιτυχία, αλλά και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης στον επενδυτικό μας σχεδιασμό, ο οποίος έχει ως στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους. Οσοι μας πίστεψαν και αγκάλιασαν το όραμά μας για τον νέο Ομιλο AKTOR σήμερα έχουν δικαιωθεί για την επιλογή τους και με το παραπάνω. Αν και είναι λίγο πρόωρο να συζητούμε για νέους κύκλους χρηματοδοτήσεων, πιθανότατα να υπάρξουν και άλλες παρόμοιες χρηματοδοτικές επιλογές για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών κινήσεων που αξιολογούμε».

Πού θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια;

«Θα χρηματοδοτήσουμε την επιχειρηματική μας ανάπτυξη και θα αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, όπως εξαγορές και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate κ.ά. Χτίζουμε με συνέπεια τον Ομιλο του αύριο και θέλουμε στο τέλος της δεκαετίας να πολλαπλασιάσουμε τα μεγέθη μας μέσα από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων. Διεκδικούμε πλήθος νέων έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, έναν τομέα από τον οποίο έχουμε ήδη εξασφαλισμένες ροές εσόδων της τάξης του €1,2 δισ. Προωθούμε σημαντικές επενδύσεις στις ΑΠΕ, με ένα χαρτοφυλάκιο έργων ισχύος 1.300 MW τα επόμενα χρόνια. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, ύψους άνω των €60 εκατ., ενώ δρομολογούμε και σημαντικές εξαγορές έργων ΑΠΕ».

Κύριε Εξάρχου, στο διεθνές περιβάλλον συντελούνται ραγδαίες ανατροπές. Η ΕΕ είναι ικανή με τη σημερινή δομή της να είναι ασφαλής και να σταθεί και στον ανταγωνισμό; Τι πρέπει να αλλάξει και ποιος ο κίνδυνος αν δεν αλλάξει;

«Η Ευρώπη έχει αποτύχει παταγωδώς να δημιουργήσει συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ και την Κίνα και η σημερινή της δομή είναι παντελώς ανεπαρκής για να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες πίεσης. Tο 2004 η ευρωπαϊκή οικονομία ήταν 6 φορές μεγαλύτερη από την κινεζική, ενώ σήμερα βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο. Η Ευρώπη εμμονικά προωθεί μία πράσινη ουτοπία, το κόστος της οποίας είναι απαγορευτικό για τον μέσο πολίτη της ΕΕ, καθώς συνεπάγεται πανάκριβη ενέργεια και κολοσσιαίες επενδύσεις σε υποδομές, που με τη σειρά τους αφαιρούν πόρους από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Επίσης, πρωτοστατεί στη δημιουργία μη ανταγωνιστικών συνθηκών, επιβάλλοντας μία άνευ προηγουμένου υπερρύθμιση που είναι απόρροια της γραφειοκρατικής της διακυβέρνησης. Το γεγονός ότι η τεχνολογική συζήτηση και οι κατακτήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης μονοπωλούνται από τις ΗΠΑ και την Κίνα είναι πολύ ενδεικτικό της γύμνιας της ΕΕ. Είμαι πολύ προβληματισμένος για την πορεία της Ευρώπης, διότι όσο δεν μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις τόσο θα χάνει έδαφος έναντι των ανταγωνιστών της, κάτι που πιθανότατα να έχει επίπτωση και στην Ελλάδα, η οποία κατά τα άλλα έχει πετύχει άλματα. Για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, η Ευρώπη θα χρειαστεί αποφασιστικές ρήξεις, όραμα και έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για το αύριο, στοιχεία τα οποία δεν βλέπω σήμερα πουθενά.

Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να ασχολούνται με το πώς θα δημιουργηθούν δημοκρατικά νομιμοποιημένες δομές διακυβέρνησης στην ΕΕ αντί να δαπανάται χρόνος και χρήμα στη γιγάντωση της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών και στη νομοθέτηση μέτρων για ασήμαντα ζητήματα. Αν η ΕΕ δεν μπορέσει γρήγορα να αποκτήσει δομές διοίκησης και δημοκρατικά νομιμοποιημένο σύστημα, προβλέπω πολύ δύσκολες μέρες για τις οικονομίες των κρατών-μελών. Η Ελλάδα πρέπει, όμως, να προστατεύσει όσα πέτυχε με τεράστιες δυσανάλογες θυσίες και, κατά τη γνώμη μου, προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και το εγχείρημα του αμερικανικού LNG και του Κάθετου Διαδρόμου».