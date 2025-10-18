Σε επίπεδο-ρεκόρ διαμορφώθηκε η αξία της αγοράς φαρμάκων το 2024 στην Ελλάδα, εκτιμώμενη στα 8,5 δισ. ευρώ έναντι 7,5 δισ. ευρώ το 2023. Η αύξηση αυτή ανάγκασε, όπως ήταν λογικό, τους έλληνες πολίτες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να προμηθευτούν φαρμακευτικά σκευάσματα από τα ελληνικά φαρμακεία κατά την προηγούμενη χρονιά.

Η εισαγωγή νέων θεραπειών με υψηλότερες τιμές αλλά και οι αυξημένες ανάγκες περίθαλψης οδήγησαν, όπως δείχνει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), σε μια συνολική επιβάρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά για φάρμακα στο επίπεδο των 1,95 δισ. ευρώ το 2024 έναντι 1,81 δισ. ευρώ το 2023.

Με βάση δε τα στοιχεία για το 2025, θεωρείται δεδομένη η περαιτέρω άνοδος των επιβαρύνσεων για φάρμακα, σε πάνω από 2 δισ. ευρώ, καθώς συνολικά η αγορά φέτος κινείται με ρυθμό ανόδου 5%.

Η αυξημένη αυτή επιβάρυνση προκύπτει από τις δαπάνες που κάλυψαν οι πολίτες για διάφορες κατηγορίες φαρμάκων. Ειδικότερα, η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων για τα αποζημιούμενα φάρμακα (θεσμοθετημένη συμμετοχή και επιπρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει όταν ο ασθενής επιλέγει φάρμακο με υψηλότερη λιανική τιμή σε σχέση με την τιμή αποζημίωσης), τις ιδιωτικές δαπάνες των ασθενών για τα μη καλυπτόμενα από τα ασφαλιστικά ταμεία φαρμακευτικά σκευάσματα και συναφή είδη, αλλά και για όσα φάρμακα πληρώνουν ή επιλέγουν να πληρώσουν εξ ολοκλήρου, όταν δηλαδή δεν προσκομίζουν συνταγή γιατρού για να αποζημιωθούν, καθώς και την αποζημίωση μέρους της δαπάνης από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη θεσμοθετημένη συμμετοχή 10% ή 25% επί της τιμής αποζημίωσης, οι πολίτες το 2024 εκτιμάται ότι κατέβαλαν πάνω 432 εκατ. ευρώ έναντι 434 εκατ. ευρώ το 2023.

Σχετικά με την επιβάρυνση που προκύπτει από τη διαφορά λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης όταν ο ασθενής επιλέγει φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης, το κόστος για τους πολίτες σε αυτή την περίπτωση ανήλθε πέρυσι στα 369 εκατ. ευρώ από 300 εκατ. ευρώ το 2023.

Οι εκτιμήσεις σε αυτές τις δύο κατηγορίες ιδιωτικών δαπανών προκύπτει από το γεγονός ότι η αγορά αποζημιούμενων φαρμάκων κινήθηκε με άνοδο της τάξης του 3% το 2024 έναντι του 2023. Επίσης έχει αυξηθεί και η συμμετοχή των ασθενών που λαμβάνουν γενόσημα, καθώς καταργήθηκε η εξίσωση λιανικής και ασφαλιστικής τιμής.

Οι λοιπές ιδιωτικές πληρωμές για φάρμακα, σύμφωνα με της εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, διαμορφώθηκαν ως εξής: για φάρμακα μη συνταγογραφούμενα (ΜΗΣΥΦΑ), το κόστος για τους πολίτες ήταν στα 425 εκατ. ευρώ το 2024 από 391 εκατ. ευρώ το 2023. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε αύξηση στις τιμές των φαρμάκων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Επίσης, στα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται (αρνητική λίστα) το κόστος για τους πολίτες έφθασε συνολικά στα 138 εκατ. ευρώ από 130 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η κατηγορία η οποία αποτελεί και ένα τεράστιο κόστος και κινείται κάθε χρόνο ανοδικά αφορά συνταγογραφούμενα φάρμακα που όμως ο ασθενής επέλεξε να μην κάνει χρήση του ασφαλιστικού του δικαιώματος, δηλαδή δεν προσκόμισε συνταγή για να αποζημιωθεί για αυτά και επέλεξε να τα πληρώσει εξ ολοκλήρου από την τσέπη του. Το κόστος για τους ασφαλισμένους έφτασε πέρυσι στα 585 εκατ. ευρώ από 557 εκατ. ευρώ το 2023.

Αθροίζοντας το ιδιωτικό κόστος από όλες τις παραπάνω κατηγορίες, διαπιστώνεται ότι επιβαρυνθήκαμε πέρυσι για σκευάσματα με 1,95 εκατ. ευρώ.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στην αύξηση αυτών των δαπανών συνέβαλαν και τα σκευάσματα που έχουν συνδυαστεί με την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η κατηγορία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο της αγοράς και το 2025.

Η πορεία το 2025

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2025 δύο συγκεκριμένα σκευάσματα με βάση τις δραστικές σεμαγλουτίδη και τιρζεπατίδη έκαναν πωλήσεις της τάξης των 130 εκατ. ευρώ!

Συγκεκριμένα, τα σκευάσματα της σεμαγλουτίδης, τα οποία χορηγούνται για τον διαβήτη αλλά έχουν ένδειξη και για παχυσαρκία, ξεπέρασαν μέσα στο 2025 σε πωλήσεις τα 90 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 22 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή τα σκευάσματα της τιρζεπατίδης, τα οποία εμφανίστηκαν το τέλος του 2024 και έχουν ως βασική ένδειξη για παχυσαρκία, φέτος έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις αξίας κοντά στα 40 εκατ. ευρώ.

Συνολικά για το 2025, με βάση τα στοιχεία της εταιρείας μελετών IQVIA για λογαριασμό του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), η αγορά των φαρμάκων το 12μηνο 1.7.2024 – 30.6.2025 διαμορφώθηκε στα 4,95 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 5% σε σχέση με το αντίστοιχο 12μηνο που είχε προηγηθεί.

Την ίδια στιγμή, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία από πλευράς όγκου, διακινήθηκαν 1,4% λιγότερες συσκευασίες φαρμάκων.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αγορά δεν περιλαμβάνει τα φάρμακα που χορηγούνται στα νοσοκομεία, όπως και τα φάρμακα υψηλού κόστους που διακινούνται κυρίως από τα ειδικά φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Περιέχει σκευάσματα που δίνονται με συνταγή αλλά και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως παυσίπονα, αντιβηχικά, συμπληρώματα κ.λπ.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από τα 4,95 δισ. ευρώ της συνολικής αγοράς ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να εισφέρει περί τα 3 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τις τσέπες των ελλήνων πολιτών επειδή είτε τα σκευάσματα αυτά δεν αποζημιώνονται είτε επιλέγουν οι ίδιοι οι πολίτες να τα πληρώσουν.

Από τα δε 3 δισ. ευρώ που καλείται να καλύψει ο ΕΟΠΥΥ για το 2024, πάνω από τα μισά τα εισφέρουν οι φαρμακευτικές εταιρείες μέσω εκπτώσεων και μέσω του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback).

Οσον αφορά τις κατηγορίες φαρμάκων, το συγκεκριμένο 12μηνο παρατηρήθηκε σημαντική υποχώρηση 14,5% στα φάρμακα προστατευμένης πατέντας (on patent) από πλευράς όγκου και 5,5% από πλευράς αξίας.

Στα γενόσημα σημειώθηκε οριακή αύξηση κάτω του 1% στον όγκο, η οποία όμως συνοδεύτηκε με σημαντική αύξηση 7,6% σε αξία. Επίσης στα off patent σκευάσματα, δηλαδή «επώνυμα» φάρμακα τα οποία έχουν χάσει όμως την πατέντα τους, σημειώθηκε αύξηση 9,9% στον όγκο πωλήσεων, αλλά η αξία παρέμεινε στα ίδια επίπεδα του αντίστοιχου προηγούμενου δωδεκαμήνου.