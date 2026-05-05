Θέσεις μάχης για τη διεκδίκηση μεριδίων σε μία πίτα που εκτιμάται πως θα διευρυνθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, προς την κατεύθυνση σύγκλησης με την υπόλοιπη Ευρώπη, παίρνουν οι ελληνικές τράπεζες στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας της Εθνικής Τράπεζας για την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Allianz Ελλάδος βρίσκεται κατά πληροφορίες προ των πυλών και ενδεχομένως να συνδυαστεί με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2026 που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή.

Η επιλογή νέου συνεργάτη στον τομέα των ασφαλειών από το συστημικό όμιλο κατέστη απαραίτητη μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς.

Με την επικείμενη κίνηση θα αποκτήσει έναν ισχυρό σύμμαχο στον κλάδο, για τη διάθεση κατ΄ αποκλειστικότητα μέσω του δικτύου του, φυσικού και ψηφιακού, πλήρους γκάμας ασφαλιστικών προϊόντων.

Μένει να φανεί εάν θα υπάρξει και άλλου είδους μετοχική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι ελληνικές τράπεζες και οι προοπτικές

Θα ολοκληρωθεί έτσι κατά τα φαινόμενα το παζλ των κινήσεων από τους τέσσερις μεγάλους του κλάδου για δυναμική επαναδραστηριοποίησή τους στο bancassurance.

Η αλήθεια είναι πως οι τραπεζικές διοικήσεις διαβλέπουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης των σχετικών εργασιών, που θα οδηγήσουν σε αύξηση των εσόδων από προμήθειες και σε ενίσχυση της συμβολής τους στη συνολική οργανική κερδοφορία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνονται σε μόλις 2,5% του ΑΕΠ όταν κατά μέσο όρο στην Ευρώπη προσεγγίζουν το 9%.

Αυτή η απόσταση εκτιμάται ότι θα καλυφθεί σε αξιοσημείωτο βαθμό τα επόμενα έτη.

Δεν είναι μόνο η υποχρεωτική δια νόμου ασφάλιση και τα κίνητρα που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, αλλά και η σταδιακή εδραίωση ασφαλιστικής συνείδησης σε ολοένα και μεγαλύτερος μέρος της κοινωνίας και του επιχειρείν.

Μόνο τυχαίες δεν είναι οι προβλέψεις ορισμένων ομίλων ακόμη και για διπλασιασμό των εσόδων τους από τον τομέα μέχρι τις αρχές της ερχόμενης δεκαετίας.

Οι κινήσεις

Σημειώνεται ότι της διαφαινόμενης εισόδου της Εθνικής Τράπεζας στην Allianz είχαν προηγηθεί άλλες κινήσεις.

Αναμφίβολα τα νερά της εγχώριας αγοράς τάραξε το deal της Τράπεζας Πειραιώς για την Εθνική Ασφαλιστική.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025 και πλέον τα αποτελέσματά της ενοποιούνται πλήρως στα μεγέθη του τραπεζικού ομίλου.

Ειδικότερα, στο α΄ τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν για πρώτη φορά έσοδα από τον ασφαλιστικό τομέα, τα οποία ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ από bancassurance διαμορφώθηκαν σε 23 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 30%.

Στο σύνολο του 2026 εκτιμάται ότι τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από την Εθνική Ασφαλιστική θα φτάσουν τα 850 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2027 στόχος είναι να ανέβουν στα 1,1 δισ. ευρώ.

100 εκατ. ευρώ για Eurobank

Από την πλευρά της η Eurobank υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση στην ελληνική αγορά του 80% της Eurolife FFH Life Insurance, στην οποία ήδη κατείχε το 20%.

Μετά την αύξηση του ποσοστού στο 100% η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι τα κέρδη προ φόρων από τη συγκεκριμένη θυγατρική θα φτάσουν τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Εξάλλου, η Eurobank έχει πλέον ισχυρή παρουσία στον ασφαλιστικό τομέα και στην Κύπρο, μετά την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας, που διέθετε θυγατρική και της CNP Insurance, τις οποίες θα συγχωνεύσει.

Η πλατφόρμα της Alpha Bank

Μεγάλο deal μεγέθυνσης στη Μεγαλόνησο συμφώνησε πρόσφατα και η Alpha Bank.

Ειδικότερα, θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στη Universal Life και του 100% της Altius Insurance, τις οποίες θα ενοποιήσει.

Η ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών αναμένεται προς το τέλος του 2026 και η πλήρης ενοποίηση των μεγεθών του ενοποιημένου σχήματος από το 2027.

Από την άλλη, στην Ελλάδα ο όμιλος έχει στην κατοχή του το 49% της AlphaLife, που δραστηριοποιείται στον κλάδο ζωής, μετά την πώληση του 51% των μετοχών της στο βασικό της μέτοχο και στρατηγική της εταίρο, UniCredit.

Παράλληλα, διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με την Generalli, που αποτελεί συνέχεια της ΑΧΑ, η οποία είχε αποκτήσει το 2008 την Alpha Ασφαλιστική.

Πηγή: ot.gr