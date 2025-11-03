Την εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμίσεων και παροχή κινήτρων για την εξόφληση χρεών προς την Εφορία από καλοπληρωτές εξετάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ενώ την ίδια στιγμή διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη μία αυξάνει τα έσοδα και από την άλλη οδηγεί σε διόγκωση των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής» το υπουργείο Οικονομικών απορρίπτει την εφαρμογή νέας ρύθμισης χρεών σε έως 120 δόσεις, αλλά μελετάει σχέδιο παροχής «μπόνους» σε όσους εξοφλούν στην ώρα τους φόρους και δεν συγκαταλέγονται στους κακοπληρωτές.

Ερχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»

Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένας λευκός Τειρεσίας, όπως εφαρμόζουν οι τράπεζες, προκειμένου να παρέχονται κίνητρα είτε μέσω αυξημένων δόσεων στην αποπληρωμή των οφειλών είτε να περιορίζεται το επιτόκιο που επιβαρύνει τις δόσεις για να μπει ένα φρένο στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών, ειδικά όσον αφορά εκείνους που ούτε κατά σύστημα μπαταχτσήδες είναι ούτε θέλουν να κρέμονται τα ονόματά τους στα μανταλάκια.

Τα στοιχεία με τα ληξιπρόθεσμα χρέη του οκταμήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, πέραν του γεγονότος ότι παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι, αναδεικνύουν και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, αυτό της μη πληρωμής φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ από επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που λόγω του νέου συστήματος εφαρμογής ελάχιστων τεκμαρτών εισοδημάτων καλούνται πλέον να δηλώσουν πολύ υψηλότερα εισοδήματα από αυτά που είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια και κατά συνέπεια να πληρώσουν πολύ παραπάνω φόρο.

«Εκλεβαν»

Οπως λένε χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών στο «Βήμα της Κυριακής», όλοι αυτοί που για δεκαετίες «έκλεβαν» το κράτος, τώρα τους κακοφαίνεται που πρέπει να πληρώσουν φόρους και γι’ αυτό τον λόγο επιλέγουν κάποιοι από αυτούς είτε να μην καταβάλουν τα ποσά που αντιστοιχούν στο τεκμαρτό εισόδημά τους είτε πολύ περισσότερο τον ΦΠΑ που τους αναλογεί.

Μάλιστα, αυτό το φαινόμενο είναι εμφανές και από την ανάλυση των στοιχείων των ληξιπρόθεσμων χρεών του Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόνο τον τελευταίο μήνα του εφετινού καλοκαιριού τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 1,47 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 145,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό Αύγουστο. Από αυτά τα χρέη τα 300 εκατ. ευρώ αφορούν απλήρωτους φόρους εισοδήματος και τα 889,2 εκατ. ευρώ απλήρωτους ΦΠΑ!

Τα περισσότερα από αυτά τα ποσά έχουν προκύψει από τον νέο τρόπο τεκμαρτού υπολογισμού των ελάχιστων εισοδημάτων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι από τα πραγματικά εισοδήματα που δήλωναν τα προηγούμενα χρόνια.

Τα ληξιπρόθεσμα

Αξίζει να τονιστεί ότι συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται πλέον σε 111,6 δισ. ευρώ, με το πλήθος των οφειλετών (φυσικών και νομικών προσώπων) να ανέρχεται σε 3.973.220. Ουσιαστικά, δηλαδή, ένα στα δύο ενεργά ΑΦΜ στην Ελλάδα χρωστά στην Εφορία, αλλά τα πολλά τα οφείλουν λίγοι οφειλέτες.

Ενα ακόμη στοιχείο που έχει τη σημασία του είναι το γεγονός ότι από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών, η Εφορία ναι μεν αναγνωρίζει ως πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο 84,46 δισ. ευρώ, αλλά τα πραγματικά εισπράξιμα κυμαίνονται από 23 έως 30 δισ. ευρώ.

Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι από το σύνολο των 111,6 δισ. ευρώ, τα 27,17 δισ. ευρώ θεωρούνται ανείσπρακτα, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να προστεθούν σε αυτά άλλα 11 δισ. ευρώ μέσω διαδικασιών που θα ακολουθήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ζήτημα, όμως, είναι ότι τελικά από το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών ζήτημα είναι αν μπορεί πραγματικά να εισπράξει το κράτος το 25%, δηλαδή ένα στα τέσσερα ευρώ χρέη.

Εργαλεία φοροδιαφυγής

Στο στόχαστρο οι ΙΚΕ για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων

Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προκύπτει και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που αφορά τα ληξιπρόθεσμα χρέη, και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι στη διόγκωσή τους έχουν παίξει σημαντικό ρόλο οι ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες) που εκτός από ευέλικτά εταιρικά σχήματα που όντως διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα έχουν εξελιχθεί και ως εργαλεία φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής αφήνοντας τεράστια χρέη προς την Εφορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΙΚΕ τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα έχουν αυξηθεί κατά 1,73 δισ. ευρώ, ενώ τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη των Ανωνύμων Εταιρειών είναι κατά πολύ λιγότερα και ανέρχονται σε 328,5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα το πλήθος των ΙΚΕ που χρωστούν στην Εφορία αυξήθηκε σε αριθμό κατά 12.767, ενώ 5 στα 10 ευρώ συνολικά νέα χρέη αφορούν τη συγκεκριμένα κατηγορία εταιρειών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής» το επόμενο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να φέρει σε εφαρμογή σχέδιο που θα «στριμώξει» για τα καλά τις εν λόγω εταιρείες τόσο στο σκέλος εντοπισμού έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων όσο φυσικά και στη μη καταβολή των νόμιμων υποχρεώσεών τους.

Αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών, σημειώνεται ότι μόλις το 3,87% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,31 δισ. ευρώ.

Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (16%) εντοπίζεται στο εύρος 500 με 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 18,62% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Ωστόσο, στην ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι οι ρυθμίσεις οφειλών γίνονται και αν λάβει κανείς υπόψη ότι τελικά τα πραγματικά εισπράξιμα ληξιπρόθεσμα δεν είναι 84,5 δισ. ευρώ αλλά κάτω από 30 δισ. ευρώ, τότε οι ρυθμίσεις αφορούν πολύ περισσότερους και ενδεχομένως με τις αλλαγές που σχεδιάζονται να μπορέσουν να ενταχθούν ακόμη περισσότεροι.