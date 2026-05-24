Εκτός ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον και επίσημα ο Διονύσης Τεμπονέρας, καθώς υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του κόμματος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο κ. Τεμπονέρας απέστειλε σχετική επιστολή παραίτησης προς την τοπική οργάνωση Χολαργού – Παπάγου, στην οποία ήταν οργανικά ενταγμένος μέχρι σήμερα.

Η επίσημη αποχώρησή του από την Κουμουνδούρου δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα με τις ραγδαίες πολιτικές διεργασίες που αφορούν τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα, τον οποίο αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη ανακοίνωση του νέου αυτού κόμματος έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη στο Θησείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Διονύσης Τεμπονέρας πρόκειται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις, καθώς αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα βάλουν την υπογραφή τους στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.