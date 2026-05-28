Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, Κένεθ Ιγουαμάσα, καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες, σε φυλάκιση 41 μηνών, για τη συμμετοχή του στην υπόθεση θανάτου του διάσημου ηθοποιού από υπερβολική δόση κεταμίνης.

Ο 61χρονος Ιγουαμάσα είχε παραδεχθεί την ενοχή του για συνωμοσία διακίνησης κεταμίνης, που οδήγησε στον θάνατο του πρωταγωνιστή των «Friends». Πρόκειται για τον πέμπτο και τελευταίο κατηγορούμενο που καταδικάζεται στην πολύκροτη υπόθεση που συγκλόνισε το Χόλιγουντ.

«Σου είχαμε όλοι εμπιστοσύνη»

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός τον Οκτώβριο του 2023, μπρούμυτα, στο τζακούζι της κατοικίας του στο Λος Άντζελες. Η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατό του στις «οξείες επιδράσεις της κεταμίνης», με τον πνιγμό και άλλα προβλήματα υγείας να συμβάλλουν στο μοιραίο αποτέλεσμα.

Στο δικαστήριο, ο πατριός του ηθοποιού, Κιθ Μόρισον, κατηγόρησε ευθέως τον βοηθό ότιν αντί να προστατεύσει τον Πέρι, συνέχισε να του χορηγεί το ισχυρό αναισθητικό.

«Σου είχαμε όλοι εμπιστοσύνη. Εσύ συνέχισες να του κάνεις ενέσεις», είπε κοιτώντας τον κατάματα.

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η διαχειρίστρια της περιουσίας του ηθοποιού, Λίζα Φέργκιουσον, η οποία χαρακτήρισε τον Ιγουαμάσα «το τέρας που σκότωσε τον Μάθιου».

Του έκανε δεκάδες ενέσεις κεταμίνης

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ιγουαμάσα χορήγησε στον ηθοποιό τουλάχιστον 27 ενέσεις κεταμίνης, μέσα σε λίγες ημέρες, πριν από τον θάνατό του, ακόμη και αφού τον είχε βρει δύο φορές αναίσθητο στο σπίτι του.

Οι αρχές υποστήριξαν ότι ο προσωπικός βοηθός λειτουργούσε ως «διευκολυντής και προμηθευτής ναρκωτικών» για τον σταρ των «Friends», αγοράζοντας φιαλίδια κεταμίνης αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, μέσω γιατρών και διακινητών.

Ο ίδιος, εμφανώς φορτισμένος στο δικαστήριο, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Πέρι.

«Λυπάμαι βαθιά για όσα έκανα. Θα το κουβαλώ μέχρι τον τάφο μου», είπε.

Η σκοτεινή μάχη του «Τσάντλερ Μπινγκ»

Ο Μάθιου Πέρι είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, αλλά και για τις επανειλημμένες προσπάθειες απεξάρτησης. Η εξάρτησή του ξεκίνησε στα χρόνια της τεράστιας επιτυχίας των «Friends», όπου υποδυόταν τον σαρκαστικό αλλά αγαπημένο Τσάντλερ Μπινγκ.

Στην ίδια υπόθεση, έχουν ήδη καταδικαστεί δύο γιατροί, ένας διακινητής και μία γυναίκα γνωστή ως «Ketamine Queen», η οποία έλαβε τη βαρύτερη ποινή: 15 χρόνια κάθειρξη.