H Μισέλ Φάιφερ, ως γυναίκα ηθοποιός, ανήκει σε μια γενιά που έχει σταθεί αρκετά τυχερή. Όταν ήταν πολύ νέα, ταμίας σε σουπερμάρκετ με όνειρα να κατακτήσει τον κόσμο του κινηματογράφου, το Χόλιγουντ την αγκάλιασε. Ήταν η εποχή που σταρ γινόσουν μόνο μέσα από τη μεγάλη οθόνη και οι παραγωγοί και σκηνοθέτες απαιτούσαν σχεδόν εμμονικά αποκλειστικά νεαρές, ξανθιές και όμορφες -στην περίπτωσή της εξαιρετικά όμορφες-, πρωταγωνίστριες.

Στα 67 της, μια ηλικία που στο παρελθόν θα σήμαινε σχεδόν βέβαιη απόσυρση, η μετά-#Metoo, μετά-Netflix showbiz της συμπερίληψης βρίσκεται και πάλι στο πλευρό της, δίνοντάς της τη δυνατότητα όχι μόνο να εργάζεται, αλλά να πρωταγωνιστεί σε μεγάλες και φιλόδοξες παραγωγές.

Κι επειδή πρόκειται για την «larger than life» Μισέλ Φάιφερ, η ίδια πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα. Έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο κάνει επίσημη πρεμιέρα με δύο τηλεοπτικές σειρές ως πρωταγωνίστρια.

Η πρώτη μεγάλη παραγωγή είναι το «The Madison» (Paramount+), το οποίο φέρει τη σφραγίδα του Τέιλορ Σέρινταν, του δημιουργού της τεράστιας αμερικανικής επιτυχίας Yellowstone. Εδώ, η Φάιφερ αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο της Στέισι Κλάιμπερν, της μητέρας μιας ισχυρής οικογένειας από τη Νέα Υόρκη, που αναζητά μια νέα αρχή στην άγρια φύση της Μοντάνα μετά από μια τραγική απώλεια.

Δίπλα της, ο Κερτ Ράσελ, στον ρόλο του συζύγου της, σε μια συνεργασία που θυμίζει κάτι από το παρελθόν, καθώς οι δυο τους είχαν βρεθεί ξανά μαζί το 1988 στο θρίλερ Tequila Sunrise. Οι Μπο Γκάρετ (The Good Doctor) και Ελ Τσάπμαν, υποδύονται τις κόρες της, οι οποίες ακολουθούν τη μητέρα τους σε αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας και πένθους.

Το «Margo’s Got Money Troubles» από την άλλη, μια παραγωγή της Apple TV+, είναι ίσως το πιο προσωπικό στοίχημα της Φάιφερ, καθώς βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρούφι Θορπ και τη διασκευή υπογράφει ο σύζυγός της, Ντέιβιν E. Κέλι.

Είναι η πρώτη τους ουσιαστική συνεργασία από το 1996, καθώς για χρόνια απέφευγαν να δουλεύουν μαζί για να προστατεύσουν τον γάμο τους. «Όταν γυρίζω σπίτι από τη δουλειά και έχω μια κακή μέρα, θέλω ο άντρας μου να είναι με το μέρος μου. Θέλω να πιστεύει τη δική μου εκδοχή των πραγμάτων», λέει με χιούμορ, εξηγώντας για την επιλογή τους.

Σε αυτή τη «μαύρη» dramedy, η Φάιφερ υποδύεται τη Σαϊγιέν, μια πρώην σερβιτόρα των Hooters, μητέρα της Ελ Φάνινγκ που υποδύεται τον κεντρικό ρόλο της Μάργκο, μιας νεαρής μητέρας που στρέφεται στο OnlyFans για να επιβιώσει. Και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ένα reunion καθώς η Φάνινγκ είχε συνεργαστεί με τη Φάιφερ όταν ήταν μόλις τριών ετών στο I Am Sam. Η Νικόλ Κίντμαν, εκτός από εκτελεστικός παραγωγός (μαζί με την Ρις Γουίδερσπουν μέσω της Hello Sunshine), ενδέχεται να έχει και ρόλο-κλειδί στη σειρά.

Λίγο πριν τις πρεμιέρες έδωσε συνέντευξη στους New York Times: «Πάντα μπαίνω σε έναν ρόλο με κάποιο τρέμουλο, γιατί ποτέ δεν ξέρω ακριβώς πώς θα τον προσεγγίσω. Θα ήθελα πολύ να μπορώ απλώς να “γλιστράω” με άνεση πάνω από ορισμένα από αυτά τα πράγματα», εξομολογείται στην δημοσιογράφο Αλέξις Σολόσκι, η οποία καθισμένη απέναντί της σε ένα εστιατόριο στη Σάντα Μόνικα περιγράφει την ομορφιά της ηθοποιού περισσότερο εκτυφλωτική και από τον ίδιο τον ήλιο.

Η δυναμική επιστροφή της ευαίσθητης ντίβας

Παρά τα 50 χρόνια καριέρας, τα εκατομμύρια των δολαρίων και τις υποψηφιότητες για Όσκαρ, η Φάιφερ παραμένει μια γυναίκα μάχιμη και, από ό,τι περιγράφει η Σολόσκι, πολύ γειωμένη και μαζεμένη.

Ακόμη προσπαθεί να αποτινάξει την κουραστική για την ίδια τελειομανία της, αλλά και να παίρνει τα πράγματα πιο ελαφριά. Να αφήνεται περισσότερο, να μην «εξαφανίζεται» ολοκληρωτικά μέσα στους χαρακτήρες της και να αντιστέκεται στην παρόρμηση να ελέγχει τα πάντα.

Περιγράφει μια καριέρα, στην οποία ήταν επιλεκτική, που χτίστηκε με πολλά «όχι». Λέει μάλιστα επί τούτου πως ο ατζέντης της της είχε κολλήσει το παρατσούκλι «Dr. No».

Στη δεκαετία του 2000, όταν πλέον είχε παντρευτεί τον παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι και είχε αποκτήσει τα δύο της παιδιά, έγινε ακόμα πιο προσεκτική. Η μητρότητα ήταν για εκείνη μια ευλογία που την απάλλαξε από τον ναρκισσισμό της βιομηχανίας. «Ήμουν ένας πολύ πιο ευτυχισμένος άνθρωπος όταν έγινα μαμά», εξηγεί, τονίζοντας πως τα παιδιά την ανάγκασαν να σταματήσει να ασχολείται αποκλειστικά με τον εαυτό της.

Τώρα όμως που εκείνα μεγάλωσαν και έφυγαν από το σπίτι για σπουδές, η επιστροφή στην υποκριτική ήταν μια διέξοδος για το υπερδραστήριο μυαλό της. «Είμαι απλώς καλύτερα όταν είμαι απασχολημένη», παραδέχεται. Και τώρα, είναι πιο απασχολημένη από ποτέ.

Η Μισέλ Φάιφερ θα βγαίνει πάντα στο φως

Η Μισέλ Φάιφερ, παρά τα 67 της χρόνια, φαίνεται να καταλήγει σε ένα πολύτιμο συμπέρασμα για τη ζωή και την τέχνη της. Αν και πάντα «εξαφανιζόταν» μέσα στους ρόλους της, αυτή τη φορά, επειδή έπρεπε να μετακινείται διαρκώς ανάμεσα σε δύο διαφορετικά projects και την οικογένειά της, δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο. Και παραδόξως, το αποτέλεσμα ήταν εξίσου καλό.

«Αν πρόκειται να επιβιώσεις, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις αυτό, να απολαμβάνεις τη ζωή σου και να μην εξαφανίζεσαι», δηλώνει πλέον με νεοαποκτηθείσα γνώση και αυτοπεποίθηση.

Είναι η φράση με την οποία κλείνει τη συνέντευξη με τους New York Times. Η Σολόσκι περιγράφει με κινηματογραφικό τρόπο το τέλος της κουβέντας τους. Τον εαυτό της καθισμένο ακόμη στην καρέκλα να παρατηρεί την Φάιφερ να απομακρύνεται από τις σκιές του εστιατορίου και να βγαίνει και πάλι στο φως.