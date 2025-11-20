ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Kate Middleton- Jessie J: Η τρυφερή τους αγκαλιά μετά τη μάχη που έδωσαν με τον καρκίνο

Getty Images/ Ideal Image

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η πριγκίπισσα Kate Middleton και η ποπ τραγουδίστρια Jessie J είχαν μια συγκινητική στιγμή κατά τη διάρκεια του Royal Variety Performance την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Η Kate, 43 ετών, αγκάλιασε τη Jessie, 37, με την τραγουδίστρια να εξηγεί αργότερα ότι το συγκινητικό τετ-α-τετ προέκυψε λόγω της κοινής τους εμπειρίας με τον καρκίνο.

«Ως μητέρα προς μητέρα, που πρόσφατα πέρασε καρκίνο, ήθελα απλώς να την αγκαλιάσω», δήλωσε η Jessie J στο The Independent, προσθέτοντας ότι η εμπειρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη όταν γίνεται υπό τα φώτα της δημοσιότητας.

Η εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την πριγκίπισσα Kate και τον σύζυγό της, πρίγκιπα William, καθώς ήταν η πρώτη τους εμφάνιση σε κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια, κατά τα οποία η Kate είχε περιορίσει τις βασιλικές της υποχρεώσεις λόγω των θεραπειών που ακολουθούσε για τον καρκίνο. Η πριγκίπισσα επέλεξε μια σκουροπράσινη βελούδινη τουαλέτα του σχεδιαστή Talbot Runhof, ενώ ο πρίγκιπας William φόρεσε ένα μαύρο βελούδινο σμόκιν.

Η Jessie J, κατά κόσμον Jessica Cornish, είχε αποκαλύψει τον Ιούνιο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και ήθελε να μοιραστεί την εμπειρία της με τους θαυμαστές της. Μέσω των social media είχε περιγράψει την επέμβαση μαστεκτομής στην οποία υπεβλήθη και ανέφερε ότι είχε προγραμματίσει δεύτερη επέμβαση, για την οποία αναγκάστηκε να αναβάλει την περιοδεία της το φθινόπωρο. Ωστόσο, η δεύτερη επέμβαση τελικά μετατέθηκε σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Παράλληλα, η Kate Middleton σημείωσε πρόσφατα ένα ακόμη ορόσημο, πραγματοποιώντας την πρώτη δημόσια ομιλία της από την ανακοίνωση της διάγνωσής της τον Μάρτιο του 2024. Στην ομιλία της αναφέρθηκε στη θεραπεία της, ευχαριστώντας όσους «κρατούσαν τα ηνία» κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων χρόνων.

Η Kate Middleton είχε αποκαλύψει σε προσωπικό βίντεο τον Μάρτιο ότι θα έκανε προληπτική χημειοθεραπεία, μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο. Αργότερα, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και τη βιοψία, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για καρκίνο. Τον Σεπτέμβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία.

