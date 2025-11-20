Kate Middleton- Jessie J: Η τρυφερή τους αγκαλιά μετά τη μάχη που έδωσαν με τον καρκίνο

Η πριγκίπισσα Kate Middleton και η ποπ τραγουδίστρια Jessie J είχαν μια συγκινητική στιγμή κατά τη διάρκεια του Royal Variety Performance την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Η Kate, 43 ετών, αγκάλιασε τη Jessie, 37, με την τραγουδίστρια να εξηγεί αργότερα ότι το συγκινητικό τετ-α-τετ προέκυψε λόγω της κοινής τους εμπειρίας με τον καρκίνο.

«Ως μητέρα προς μητέρα, που πρόσφατα πέρασε καρκίνο, ήθελα απλώς να την αγκαλιάσω», δήλωσε η Jessie J στο The Independent, προσθέτοντας ότι η εμπειρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη όταν γίνεται υπό τα φώτα της δημοσιότητας.

Η εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την πριγκίπισσα Kate και τον σύζυγό της, πρίγκιπα William, καθώς ήταν η πρώτη τους εμφάνιση σε κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια, κατά τα οποία η Kate είχε περιορίσει τις βασιλικές της υποχρεώσεις λόγω των θεραπειών που ακολουθούσε για τον καρκίνο. Η πριγκίπισσα επέλεξε μια σκουροπράσινη βελούδινη τουαλέτα του σχεδιαστή Talbot Runhof, ενώ ο πρίγκιπας William φόρεσε ένα μαύρο βελούδινο σμόκιν.

Η Jessie J, κατά κόσμον Jessica Cornish, είχε αποκαλύψει τον Ιούνιο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και ήθελε να μοιραστεί την εμπειρία της με τους θαυμαστές της. Μέσω των social media είχε περιγράψει την επέμβαση μαστεκτομής στην οποία υπεβλήθη και ανέφερε ότι είχε προγραμματίσει δεύτερη επέμβαση, για την οποία αναγκάστηκε να αναβάλει την περιοδεία της το φθινόπωρο. Ωστόσο, η δεύτερη επέμβαση τελικά μετατέθηκε σε μεταγενέστερη ημερομηνία.