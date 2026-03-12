Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, που επέβαλε το Ισραήλ από την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, του επιτρέπουν να θέσει σε εφαρμογή το πιο φιλόδοξο σχέδιο προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, έξι θάνατοι παλαιστινίων κατοίκων της Δυτικής Όχθης από ισραηλινούς εποίκους και περισσότερες από εκατό επιθέσεις ισραηλινών εποίκων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν φυσική βία, καταστροφή περιουσιών και ρητορικές απειλές δείχνουν όξυνση της βίας στην περιοχή.

Αυτά τα δεδομένα δίνει στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι το Τελ Αβίβ εκμεταλλεύεται για εσωτερικούς λόγους τη στρατιωτική αναμέτρηση που έχει τραβήξει πάνω της τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας.

Το παλαιστινιακό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο WAFA υπολογίζει ότι οι επιθέσεις εποίκων από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν αυξηθεί κατά 25%, ενώ διευκρινίζει ότι από τους έξι νεκρούς, οι πέντε σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς εποίκων και ένας πέθανε από ασφυξία που προκάλεσε η ρίψη δακρυγόνων.

Θλιβερός απολογισμός

Η απάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Ισραήλ υπήρξε σε γενικές γραμμές ενιαία, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ να κάνουν λόγο για «εξτρεμιστικές μειονότητες που δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των εποίκων».

Τα αιματηρά αυτά περιστατικά έρχονται να προστεθούν στον θλιβερό απολογισμό των 1.102 νεκρών Παλαιστινίων που, σύμφωνα με συνδυαστικά στοιχεία τοπικών αρχών και ΟΗΕ, σκοτώθηκαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία από πυρά ισραηλινών στρατιωτών (967) ή εποίκων (29) από τις 7 Οκτωβρίου 2023 ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στη Δυτική Όχθη.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η επέκταση των εβραϊκών οικισμών έχει προγραμματιστεί ήδη από τα τέλη του περασμένου έτους. Στις 10 Δεκεμβρίου, η Ισραηλινή Αρχή Γης δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών ανοίγοντας το δρόμο για 3.400 οικιστικές μονάδες σε μια περιοχή 12 τετρ. χλμ. ανατολικά της Ιερουσαλήμ, σε έδαφος της Δυτικής Όχθης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προκάλεσε την αντίδραση τόσο της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, όσο και της – παραδοσιακά φιλικής προς το Τελ Αβίβ – γερμανικής κυβέρνησης, με τον ίδιο τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να καλεί σε επανεξέταση του σχεδίου, περιγράφοντάς το ως «μεγάλο λάθος».

Εμπόδια στη μετακίνηση

Σε πρακτικό επίπεδο, από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ο ισραηλινός στρατός μπλόκαρε πολλούς δρόμους της Δυτικής Όχθης με οδοφράγματα και έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα σημεία διέλευσης, ισχυριζόμενος ότι οι περιορισμοί που έχουν ληφθεί είναι στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Επίσης, απαγορεύτηκε η είσοδος σε επτά πόλεις (Βηθλεέμ, Ραμάλα, Ναμπλούς, Σαλφίτ, Τουλκαρέμ, Καλκίλια, Τουμπάς) και η μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών διοικητικών διαμερισμάτων.

Οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι τα έκτακτα μέτρα τους έχουν αφήσει εκτεθειμένους στη βία των εποίκων, η οποία συχνά καταλήγει σε ξυλοδαρμό και μπορεί να εκτραπεί σε λιθοβολισμό ή και πυροβολισμούς. Πέρα από τις ένοπλες συγκρούσεις, η δράση των εποίκων καταγράφεται ως επιθετική σε καθημερινό επίπεδο. «Υπάρχουν ακόμη και επιθέσεις από εποίκους και στρατιώτες εναντίον ιατρικών πληρωμάτων», δηλώνει ο Αχμέντ Τζιμπρίλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου μιλώντας στο Reuter.

«Κυριαρχεί το άγχος»

Παρόμοια είναι η εικόνα από το ρεπορτάζ του ιστότοπου Intercept. «Το συναίσθημα που κυριαρχεί μετά την επίθεση στο Ιράν είναι το άγχος» αναφέρει το ρεπορτάζ από τη Ραμάλα, και παραπέμπει σε μαρτυρίες για μηνύματα φανατικών εποίκων που, μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καλούν «σε προληπτική επίθεση σε όλα τα μέτωπα, έως ότου ο εχθρός να εκδιωχθεί από τη χώρα».

«Αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν είναι κάτι το καινούργιο. Η διαφορά είναι ότι σήμερα βλέπουμε μια προσπάθεια να αποκλειστούν οι μετακινήσεις μεταξύ των ίδιων των παλαιστινιακών κοινοτήτων» σημειώνει ο Αβίβ

Τατάρσκι, μέλος της ισραηλινής ΜΚΟ Ir Amim. Και η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem προσυπογράφει, αναφέροντας: «Εκμεταλλευόμενες τον πόλεμο, ένοπλες πολιτοφυλακές εποίκων, που συχνά λειτουργούν με την υποστήριξη του στρατού, συνεχίζουν να επιτίθενται και να παρενοχλούν παλαιστινιακές κοινότητες σε όλη τη Δυτική Όχθη σε μια προσπάθεια να τις εκδιώξουν».