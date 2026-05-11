Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με υψηλές ταχύτητες προχωρούν οι φορολογικές δηλώσεις καθώς σχεδόν 2 μήνες πριν την λήξη της προθεσμίας, περίπου οι μισοί φορολογούμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 3,1 εκατ. δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. που αναμένονται φέτος.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται στα 244 ευρώ, ενώ πάνω από 1,1 εκατ. δηλώσεις είναι μηδενικές.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς τις επιστροφές φόρου. Ήδη έχουν πιστωθεί περισσότερα από 137 εκατ. ευρώ σε περίπου 765.000 φορολογούμενους, ενώ για εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί επιστροφών με φορολογικές οφειλές.

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά το εκκαθαριστικό σημείωμα

Για όσους δεν έχουν εκκρεμότητες με την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, οι επιστροφές πραγματοποιούνται μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης. Αντίθετα, σε περιπτώσεις οφειλών, η επιστροφή συμψηφίζεται αυτόματα με τα χρέη.