Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 σύνολα δεδομένων από 450 φορείς του Δημοσίου έχει κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έθεσε σε πλήρη λειτουργία τη νέα Εθνική Πύλη Δεδομένων data.gov.gr. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα από φορείς του Δημοσίου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Όλα τα σύνολα δεδομένων προσφέρονται δωρεάν και με ένα κλικ για όλους τους πολίτες, ερευνητές, χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Στην υπηρεσία πολιτών και επιχειρήσεων είναι παράλληλα, ο καινούργιος βοηθός σύνθετης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια, όπως για παράδειγμα η γεωγραφική περιοχή.

Η πλατφόρμα λειτουργεί, επίσης, ως κόμβος πολιτικής και βασική υποδομή για την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς η διαθεσιμότητα ποιοτικών και δομημένων δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες.

«ΑΙ χωρίς ανοιχτά δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει»

«Η νέα πλατφόρμα data.gov.gr σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή για τη χώρα, γιατί Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς ανοιχτά δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει. Μέχρι σήμερα υπήρχε μια υποδομή με ελάχιστα και μη επικαιροποιημένα σύνολα δεδομένων. Πλέον, ξεκινάμε με 9.500 ανοιχτά δεδομένα. Το “παιχνίδι” τώρα ξεκινά», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, διευκρινίζοντας ότι «δε μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, αλλά για πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες εφαρμογές, έρευνα, καινοτομία και μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του Δημοσίου».

Όπως είπε, το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η συνεργασία με κάθε φορέα και οργανισμό, ώστε να ανοίξει με ασφάλεια και σωστό τρόπο τα δεδομένα του. «Στόχος», σημείωσε, «είναι η κοινωνία, η πανεπιστημιακή κοινότητα και οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστα και διαρκώς επικαιροποιημένα στοιχεία, τη στιγμή που τα χρειάζονται».