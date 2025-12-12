Οι μυστικές επαφές του επικεφαλής Ουκρανού διαπραγματευτή στις ειρηνευτικές συνομιλίες, Ρουστέμ Ουμέροφ με υψηλόβαθμα στελέχη του FBI έχουν δημιουργήσει νέο κύμα αβεβαιότητας γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αναφέρουν διπλωμάτες και αξιωματούχοι που επικαλείται η Washington Post.

Άγνωστη η ατζέντα, το σκάνδαλο διαφθοράς πάντως βρέθηκε στο τραπέζι

Ο Ουμέροφ είναι γνωστό ότι πραγματοποίησε τις τελευταίες εβδομάδες τρία ταξίδια στο Μαϊάμι. Εκεί συναντήθηκε με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον επικεφαλής εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος έχει φτάσει πλέον σχεδόν στα τέσσερα χρόνια.

Στην επίσκεψη του αυτή στην οποία συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ, ο Ουμέροφ είχε και κλειστές συναντήσεις με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, καθώς και με τον αναπληρωτή διευθυντή, Νταν Μποντζίνο. Τέσσερις πηγές, που μίλησαν ανώνυμα, επιβεβαιώνουν τις συναντήσεις αυτές.

Ανησυχία μεταξύ δυτικών αξιωματούχων για τη συνάντηση

Οι επαφές αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία σε δυτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συζητήθηκε και ποια βαρύτητα έχουν αυτές οι συνομιλίες. Ορισμένοι εκτιμούν ότι ο Ουμέροφ και άλλα μέλη της ουκρανικής πολιτικής ηγεσίας ίσως αναζητούν τρόπους να εξασφαλίσουν αμνηστία για πιθανές υποθέσεις διαφθοράς. Άλλοι πάλι φοβούνται ότι αυτές οι επαφές μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης προς τον Ζελένσκι, προκειμένου να δεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία διαμορφωμένη από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του FBI, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα κοινά συμφέροντα Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας σε θέματα επιβολής του νόμου και ασφάλειας. Αναγνώρισαν ότι το θέμα της διαφθοράς στην Ουκρανία τέθηκε σε μία από τις συναντήσεις, αλλά τόνισαν ότι δεν αποτέλεσε τον βασικό άξονα των συζητήσεων.

Δριμεία κριτική στην Ουκρανία από Πατέλ και Μποντζίνο

Τόσο ο Πατέλ όσο και ο Μποντζίνο έχουν ασκήσει δημόσια κριτική προς την ουκρανική ηγεσία στο παρελθόν. Ο Πατέλ, τον Μάρτιο, αμφισβήτησε την έκταση της αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία και ζήτησε από το Κογκρέσο να διερευνήσει κατά πόσο κάποιοι από τους πόρους των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά. Ο Μποντζίνο, από τη μεριά του, έχει κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι προσπάθησε να συγκαλύψει τις υποτιθέμενες διεφθαρμένες δραστηριότητες του γιου του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε εταιρικό ρόλο σε ουκρανική ενεργειακή εταιρεία και αποτέλεσε σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι αμερικανοί εκπρόσωποι έχουν τακτική επικοινωνία με ηγέτες από όλο τον κόσμο για ζητήματα κοινής εθνικής ασφάλειας. Πρόσθεσε επίσης ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ βρίσκεται σε επαφές τόσο με τη ρωσική όσο και με την ουκρανική πλευρά, επιδιώκοντας να διευκολύνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως ανέφερε, όσοι εκφράζουν ανησυχίες για τις συναντήσεις με το FBI «δεν έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες διπλωματικές διεργασίες και δεν γνωρίζουν τι συζητείται».

Το Κίεβο επιβεβαιώνει την συνάντηση, αλλά δεν λέει τι συζητήθηκε

Η Ουκρανή πρέσβης στην Ουάσινγκτον, Όλγα Στεφανίσινα, επιβεβαίωσε πως ο Ουμέροφ όντως συναντήθηκε με στελέχη του FBI, διευκρινίζοντας όμως ότι οι συνομιλίες αφορούσαν αποκλειστικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Από το γραφείο του Ζελένσκι δεν υπήρξε σχόλιο για τις συγκεκριμένες επαφές, όμως εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας περιορίστηκε να δηλώσει πως «είναι παράλογο να συνδέεται κάθε ενέργεια με τη δήθεν διαφθορά».