Σε καραντίνα παραμένει στο λιμάνι του Μπορντό κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβάτες, μετά τον θάνατο 90χρονου Βρετανού. Οι υγειονομικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι η καραντίνα δεν οφείλεται στην παρουσία χανταϊού, αλλά φοβούνται μια επιδημία γαστρεντερίτιδας.

Ο ηλικιωμένος άνδρας δεν ήταν ο μόνος που εμφάνισε προβλήματα, καθώς ανάμεσα στους 1.233 επιβάτες περίπου 50 παρουσίασαν συμπτώματα.

Οι πρώτες αναλύσεις που έγιναν στο πλοίο απέκλεισαν την παρουσία νοροϊού, ωστόσο συμπληρωματικές εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο νοσοκομειακό κέντρο του Μπορντό, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι οποίες δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφικής δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sud-Ouest, η οποία αποκάλυψε την είδηση, μια υγειονομική ομάδα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου μεταφέρθηκε στο πλοίο με ελικόπτερο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μια άλλη ιατρική ομάδα εστάλη για τη λήψη δειγμάτων, τα οποία εστάλησαν για ανάλυση. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας (ARS) και ο Νομάρχης διέταξαν την παραμονή των επιβατών εντός του πλοίου.