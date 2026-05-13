Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε το σενάριο της προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, ρώτησα τον «γαλάζιο» συνομιλητή μου. «Γιατί οι εκλογές δεν θα γίνουν στις 27 Σεπτέμβρη αλλά στις 20» μου απάντησε γελώντας και έδειξε, ότι παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα, οι κάλπες, κατά την άποψη του, θα πρέπει να στηθούν νωρίτερα.

«Επειδή όμως, δεν θα είναι περίπατος», συνέχισε, «καλό θα ήταν ο επόμενος γραμματέας του κόμματος να είναι ο Βασίλης Σπανάκης. Που ξέρει το κόμμα, και είναι εργατικός». Επί τη ευκαιρία να σημειώσω ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει ακόμα αποφασίσει ποιος ή ποια θα προταθεί για γραμματέας του κόμματος.

Τα «βαρέα μέταλλα» του ΠαΣοΚ Τέσσερις ώρες κράτησε η χτεσινή κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠαΣοΚ, με το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή και όπως μου μετέφεραν το κλίμα ήταν αρκετά καλό. Μίλησαν σχεδόν όλοι. Ωστόσο, απόφαση δεν πάρθηκε, θα γίνει κι αυτό όμως το επόμενο διάστημα. Αυτό που αξίζει όμως να κρατήσουμε είναι πως το ΠαΣοΚ προωθεί τον όρο «γυναικοκτονία» στο επόμενο αναθεωρημένο Σύνταγμα, παρά τις επιφυλάξεις που υπάρχουν ως προς την αρχική διατύπωση. «Θα βρουν τη φόρμουλα και θα περάσει» μου είπε η πηγή μου. Στα πηγαδάκια που είχαν βουλευτές και στελέχη του ΠαΣοΚ πριν την κοινή συνεδρίαση της ΚΟ με το Πολιτικό Συμβούλιο συζητήθηκαν και άλλα θέματα της επικαιρότητας όπως η… συναυλία των Metallica. Βλέπετε, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστας Τσουκαλάς ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ και διηγήθηκε στους συντρόφους πως έζησε την ιστορική συναυλία. Παρούσα επίσης, ήταν και η Νάντια Γιαννακοπούλου που ανέβασε και τις σχετικές ιστορίες από την αρένα του ΟΑΚΑ μαζί με τον σύζυγο της, ηθοποιό Μάξιμο Μουμούρη και την αδελφή της Ελένη. Ενώ για την ιστορία σας αναφέρω πως το γνωστό heavy metal συγκρότημα παρακολουθήσαν επίσης και οι Πάνος Βλάχος και Στέφανος Ξεκαλάκης που αμφότεροι εντάσσονται σε αυτό που λέμε «βαρέα μέταλλα» του ΠαΣοΚ.

Η μπηχτή του Αλέκου για Αλέξη

Στην εκδήλωση για το βιβλίο του δικαστή Γιώργου Σταυρόπουλου, για την οποία σας έγραψα αναλυτικά, το ενδιαφέρον μονοπώλησαν οι αναφορές στη θεσμική κρίση και τα παρασκήνια που περιέγραψε ο Λουκάς Παπαδήμος για την κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Όμως, η βραδιά είχε και τις «πιπεράτες» στιγμές της. Μέσα στο κλίμα αυτό, ο Αλέκος Παπαδόπουλος βρήκε την ευκαιρία να πετάξει μια ηχηρή σπόντα για τα υπό εκκόλαψη κόμματα της περιόδου. Διαφημίζοντας το έργο του επίτιμου Αντιπροέδρου, ο Αλ. Παπαδόπουλος προέτρεψε το κοινό να το διαβάσει, όχι για τη ρέουσα γλώσσα του, αλλά για έναν λόγο πολύ πιο… πολιτικό.

Όπως σημείωσε με νόημα, το συγκεκριμένο βιβλίο «δεν είναι σε καμία περίπτωση μανιφέστο, σαν αυτά που στις μέρες μας κατασκευάζονται στα επικοινωνιακά σχεδιαστήρια για να εμπορευτούν ψεύτικες ελπίδες, τυφλές χάρες και απατηλές προσδοκίες, με στόχο την εξουσία». Η αιχμή ήταν σαφής και ο χρονισμός σχεδόν κινηματογραφικός: Την ίδια ώρα που οι πιστοί του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι του επεφύλασσαν αποθεωτική υποδοχή, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ ο πρώην πρωθυπουργός εισέπραττε μια παγωμένη απάντηση στην Ιθάκη του.

Το «μάθημα» του Καλαβρύτων στον Κατσιματίδη Ακούστηκαν διάφορα στο γκαλά για την ελληνική παρέλαση στη Νέα Υόρκη. Ο Τζον Κατσιματίδης, ο ομογενής δισεκατομμυριούχος με ρόλο και στα εκκλησιαστικά της Ομογένειας, πήρε το μικρόφωνο και μίλησε για την Ελλάδα που δεν πρέπει, όπως είπε, να δεχθεί «εισβολή από ξένους». Ευχαρίστησε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή, κατά την άποψή του, δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Και δεν έμεινε εκεί. «Έχουμε ελληνικό αίμα. Μην επιτρέπετε σε ξένους να εισβάλουν στη χώρα μας. Αρκετά πια», είπε. Για να προσθέσει ότι οι Γερμανοί και οι Γάλλοι «χάνουν τη χώρα τους». Λίγο αργότερα, στο ίδιο βήμα ανέβηκε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος. Τα όσα είπε, για όποιον καταλάβαινε τον λόγο του στα ελληνικά, έμοιαζαν περισσότερο με πνευματική διόρθωση απέναντι στην τοποθέτηση του προέδρου του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Αμερικής. Μίλησε για την Εθνική Παλιγγενεσία ως «ζωντανή πρόσκληση να αναλογιστούμε το χρέος απέναντι στους προγόνους και τους απογόνους». Και θύμισε ότι «ποτέ οι Έλληνες δεν έβαλαν στην άκρη τους μετανάστες». Επικαλέστηκε ακόμη και την Αγία Λαύρα, τον τόπο όπου ευλογήθηκε η Επανάσταση, για να υπενθυμίσει ότι η ελευθερία, η αξιοπρέπεια και η αγάπη προς όλους τους ανθρώπους είναι «καρποί αγώνος και αυτοπροσφοράς». Ο Καλαβρύτων δεν αναφέρθηκε σε ονόματα. Είπε απλώς τα βασικά. Η ελληνικότητα κουβαλάει μνήμη, πίστη, παιδεία, αλληλεγγύη. Και, κυρίως, μέτρο.

Ενταξη με… επετηρίδα

«Φουλάρει» τις μηχανές η Αθήνα για την επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να παρουσιάζει χθες στη Μπρατισλάβα τη νέα πρωτοβουλία. Εκεί συνεδρίασε η Ομάδα Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, μαζί με ορισμένους υπουργούς κρατών- μελών της ΕΕ, με τον Γεραπετρίτη να μιλά για «ζωτικής σημασίας» επιλογή τόσο για τους λαούς της περιοχής, όσο και για την ίδια την Ένωση.

Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι έπειτα από 13 χρόνια να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια το πρώτο μέλος των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι πρόκειται για το Μαυροβούνιο, με την Αθήνα να θέλει να αφήσει τη δική της παρακαταθήκη στην προεδρία στην ΕΕ, την οποία αναλαμβάνει το καλοκαίρι του 2027.

Ρώτησα όμως έναν έμπειρο συνομιλητή μου γιατί τέτοια… ζέση υπέρ της διεύρυνσης, πέραν φυσικά των κλασικών περί ανάσχεσης της τουρκικής και της ρωσικής επιρροής στη γειτονιά. Η απάντησή του ήταν αφοπλιστική: «Στην Αθήνα δεν θέλουν ούτε να ακούν για παράκαμψη της… επετηρίδας και να δουν τους εταίρους να προωθούν ξαφνικά την Ουκρανία ως το επόμενο μέλος της ΕΕ». Κι αυτό πρωτίστως για οικονομικούς λόγους, διότι η Ουκρανία και αχανής είναι τεράστια ανάγκη πόρων έχει. «Πρόσθεσε όμως», μου είπε ο ίδιος με δόση… πονηράδας, «τα όσα γίνονται τώρα με το ουκρανικό drone αλλά και την χρόνια αντιπαράθεση εξαιτίας της επιμονής των Ουκρανών για περισσότερα ελληνικά όπλα και θα καταλάβεις…».

Πρόεδρος διανυκτερεύων σε φυλάκιο του Έβρου

Στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης θα βρίσκεται από αύριο και για τέσσερις μέρες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Αύριο, Πέμπτη, αναχωρεί προς Αλεξανδρούπολη για την επέτειο της Απελευθέρωσης της πόλης. Το τετραήμερο πρόγραμμα του είναι αρκετά πλούσιο με επαφές με πολιτικούς και θρησκευτικούς παράγοντες.

Μετά την Αλεξανδρούπολη θα μεταβεί στην Ορεστιάδα και στο Διδυμότειχο. Ακόμα, θα βρεθεί και στο Δέλτα του Έβρου, αλλά και στο Δάσος της Δαδιάς, ενώ το Σαββατοκύριακο θα διανυκτερεύσει στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «5» στη Νέα Βύσσα.