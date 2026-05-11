Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη, το πρωί της Δευτέρας (11/05). Για την ώρα παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες θανάτου του βρέφους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων που ανέλαβε την υπόθεση εντόπισε τη μητέρα του και την έχει συλλάβει. Το βρέφος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Ξάνθης για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν υπήρξε κάποια άλλη επιπλοκή που οδήγησε στον θάνατό του.

Η μητέρα του νεκρού βρέφους προς το παρόν κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και δεν της έχει απαγγελθεί κάποια άλλη κατηγορία, ωστόσο το κατηγορητήριο μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.