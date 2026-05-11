Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σοκ προκαλούν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το ΒΗΜΑ, τα οποία καταγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησε αμέσως μετά την αιματηρή επίθεση η 43χρονη ιδιοκτήτρια νυχτερινού κλαμπ της Καλλιθέας.

Η γυναίκα, τραυματισμένη και εμφανώς σε κατάσταση σοκ, βγαίνει αιμόφυρτη στον δρόμο κρατώντας τον λαιμό της, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς ο σύζυγός της που προσπαθεί να τη στηρίξει και να τη βοηθήσει να περπατήσει.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση αποτυπώνουν το μέγεθος της αγωνίας. Το ζευγάρι δεν χάνει χρόνο. Βγαίνουν αμέσως στη λεωφόρο Θησέως και αρχίζουν να κάνουν σήμα σε διερχόμενα αυτοκίνητα, προσπαθώντας απεγνωσμένα να βρουν βοήθεια και να μεταφέρουν την 43χρονη όσο πιο γρήγορα γίνεται σε νοσοκομείο.

Η τραυματισμένη γυναίκα, παρά την αιμορραγία και την αναστάτωση, παραμένει όρθια με δυσκολία, ενώ ο σύζυγός της τη συγκρατεί συνεχώς για να μην καταρρεύσει. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με περαστικούς να σταματούν για να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

Τελικά, η 43χρονη μεταφέρθηκε με ιδία μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου την σταθεροποίησαν και στη συνέχεια τη μεταφέραν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, ο δράστης μετά την επίθεση επιχείρησε να εξαφανιστεί από το σημείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μπήκε σε μαύρο SUV και προσπάθησε να διαφύγει, όμως οι αστυνομικοί είχαν ήδη ξεκινήσει να τον καταδιώκουν και λίγα μέτρα πιο κάτω τον συνέλαβαν.

<br />

Οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβώσει τι όπλισε το χέρι του 58χρονου στο κλαμπ, ο οποίος με ένα όπλο τύπου ουζι (uzi) έσπειρε τον πανικό, τραυματίζοντας την 43χρονη σε λαιμό και πλάτη.

Ποινική δίωξη στον 58χρονο δράστη

Κατηγορίες για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 58χρονου.

Οι κατηγορίες σφορούν στα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, καθώς και τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, παράνομης κατοχής πυρομαχικών, άσκοπων πυροβολισμών, καθώς και δύο πράξεων οπλοκατοχής που αφορούν ένα μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου σε τακτικό ανακριτή μετά από προθεσμία που έλαβε σήμερα για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του.