Περισσότεροι από 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με χθεσινοβραδινές πληροφορίες, θα ζητήσουν τον λόγο σήμερα στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που είναι προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί.

Η εκτίμηση ενός έμπειρου «γαλάζιου» βουλευτή ήταν ότι θα υπάρξουν παράπονα. Μόνον που ο ίδιος αλλά και άλλοι συνάδελφοί του εξέφραζαν απορία για το κατά πόσο θα μπορέσουν να εκφραστούν στο πεντάλεπτο που θα είναι η χρονική δυνατότητα που θε έχουν στη διάθεσή τους για να μιλήσουν.

Και βεβαίως νωρίτερα θα ακούσουν -και θα χειροκροτήσουν…- τον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα ανοίξει τη συνεδρίαση και στη συνέχεια θα δώσει τη σκυτάλη στον Ευριπίδη Στυλιανίδη για να αναφερθεί στη συνταγματική αναθεώρηση σε μια προσπάθεια όλη η συζήτηση να περιστραφεί γύρω από αυτό το θέμα.

Παρά ταύτα μου μεταφέρουν ότι αρκετοί θα είναι οι βουλευτές που θα ασκήσουν κριτική σε μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων, όπως μαθαίνει η στήλη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για υπουργούς που δεν «ρίχνονται» στην αρένα της μάχης αλλά βολεύονται -όπως λένε- στα χαρτοφυλάκια τους και σε κάποιες περιπτώσεις αποφεύγουν συνειδητά την έκθεση.

Δεν ξέρω εάν έχει άγχος ο Πρωθυπουργός για τη σημερινή συνεδρίαση, αν και μου λένε οι συνεργάτες του πως δεν φοβάται κάτι και είναι έτοιμος να απαντήσει σε όλους, ακόμα και στις πιο δύσκολες τοποθετήσεις.

Πάντως σίγουρα δεν θα έχει μπαλάκι αντιστρές όπως είδα να έχει χθες ο Γιάννης Βρούτσης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Ο Βενιζέλος και το «θεσμικό κόστος» της ΤΝ

Κατάμεστη ήταν η Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, παρουσία και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Κατά την έναρξη της τελετής, ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, αφού αναφέρθηκε στη διαδρομή του τιμωμένου, υπογράμμισε ότι το επιστημονικό του έργο διακρίνεται για την πληρότητα και την ερμηνευτική του οξύτητα, επισημαίνοντας την ικανότητά του να συνθέτει διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις με σπάνιο πολιτικό ένστικτο.

Όπως ανέφερε, «ο Βενιζέλος ενσαρκώνει το πρότυπο του δασκάλου», ενώ ο δημόσιος λόγος του είναι απαιτητικός, με στόχο την ανύψωση του επιπέδου της δημόσιας συζήτησης. Τόνισε, επίσης, ότι ως δημόσιο πρόσωπο επιβεβαιώνει πως η άσκηση εξουσίας συνιστά πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Σπυρίδων Βλαχόπουλος παρουσίασε το επιστημονικό του έργο, εστιάζοντας ιδίως στις έννοιες του «επαυξημένου Συντάγματος» και του «πολυεπίπεδου συνταγματισμού», τις οποίες, όπως σημείωσε, έχει καθιερώσει στον επιστημονικό διάλογο, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι δύσκολο να τον κατατάξεις σε μια από τις σχολές σκέψης του Συνταγματικού Δικαίου, διότι ο ίδιος είναι μόνος του μια σχολή».

Ακολούθως, η καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλέα χαρακτήρισε το έργο του τιμωμένου «σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση και καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης».

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος εστίασε στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσέγγισε ως «μια ολιστική πρόκληση» που «έρχεται να πολλαπλασιάσει την πρόκληση του διαδικτύου». Όπως σημείωσε, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο «ποιος θα κερδίσει τον τεχνολογικό ανταγωνισμό», αλλά κυρίως «με ποιο θεσμικό κόστος» θα διαμορφωθεί η νέα αυτή πραγματικότητα, θέτοντας στο επίκεντρο τη σχέση τεχνολογίας και συνταγματικής τάξης.

«Συνθετικά υπό εύφλεκτες συνθήκες»

Πηγαδάκια στήθηκαν ασφαλώς μόλις ολοκληρώθηκε η τελετή της αναγόρευσης και ενδιαφέρον είχε αυτό που ακούστηκε από επώνυμο καθηγητή Νομικής, ο οποίος σχολίασε σε δύο συναδέλφους του την ικανότητα του Ευάγγελου Βενιζέλου να λειτουργεί «συνθετικά υπό εύφλεκτες συνθήκες».

Αναφερόταν στο γεγονός ότι στην πρώτη σειρά, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Αντώνης Σαμαράς κάθονταν σε κοντινή απόσταση, με μοναδική «ζώνη ασφαλείας» ανάμεσά τους την παρουσία υπηρεσιακών πρωθυπουργών.

Πέραν τούτου, όμως, ο καθηγητής παρατήρησε ότι ο Βενιζέλος κατάφερε να φέρει στον ίδιο χώρο βουλευτές από όλες τις παρατάξεις. Ο ίδιος επισήμανε πως «δεν είναι φυσιολογικό το σημερινό σκηνικό, όπου όλοι διαφωνούν με όλους για τα πάντα, ακόμη και για τις ανεξάρτητες αρχές, και ταυτόχρονα κανείς δεν φαίνεται να επικοινωνεί ουσιαστικά με κανέναν».

Αν μη τι άλλο, εύστοχες παρατηρήσεις που φωτογραφίζουν την έντονη πολιτική πόλωση της εποχής, όπου η στοιχειώδης θεσμική συνύπαρξη καταλήγει να αποτελεί είδηση.

Νέο καρφί Καραμανλή «Όλοι ευχαριστημένοι». Με αυτή τη φράση -για να επανέλθω στα νεοδημοκρατικά- απάντησε γαλάζιο στέλεχος στην είδηση ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 Μάϊου. Ούτε ο ίδιος θα έρθει στην δύσκολη θέση να δώσει το παρών χωρίς να πει όσα θέλει να πει, ούτε το Μέγαρο Μαξίμου να ακούσει, όσα δεν θέλει να ακούσει, έλεγε στη στήλη. Πάντως, η αποστροφή άλλωστε του πρώην πρωθυπουργού χθες στο Μουσείο του οίνου στην Παλλήνη, είναι ενδεικτική των προθέσεων του να λέει τα πράγματα όπως τα πιστεύει. Στην σύντομη ομιλία του επεφύλαξε μια ευθεία βολή στα πεπραγμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι η διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων ήταν αδιαφανής και ενίοτε σκανδαλώδης. Μάλλον δίκιο είχε ο «γαλάζιος» συνομιλητής μου.

Οι γκρίνιες κατά Χαρακόπουλο

Ενδιαφέρον έχει όταν παραμονές της συνεδρίασης της Κ.Ο. της ΝΔ, ο γραμματέας της Μάξιμος Χαρακόπουλος αναφέρει δημόσια μερικά από τα προβλήματα που υπάρχουν που εξοργίζουν τους βουλευτές. Τι είπε (Ρ/Σ/ Σκάι) ο γραμματέας της Κ.Ο.;

Ότι φωνάζουν οι ψηφοφόροι διότι υπάρχουν λάθη στο κτηματολόγιο και δόθηκαν πετσοκομμένες οι αγροτικές ενισχύσεις από την πλευρά της ΑΑΔΕ. Όμως ξάφνιασε πολλούς, και το συζητούσαν, όταν είπε, σε επισήμανση για τον Κώστα Καραμανλή και όσα κυκλοφορούν περί απουσίας του από το συνέδριο της ΝΔ, ότι προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός κάποιες όψεις του κόμματος ή της κυβερνητικής πολιτικής τις αποδοκιμάζει.

Βέβαια, λόγω της θέσης του και παραμονές του συνεδρίου, δεν ήθελε να πει πολλά και περιορίστηκε στην τοποθέτηση ότι θα επιθυμούσε πολύ και αυτός «και όλοι οι νεοδημοκράτες να είναι ο Πρόεδρος στο Συνέδριο. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει γράψει σελίδες από την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια και ως αρχηγός και ως πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι έπρεπε να είναι».

Η σύναξη της Θεσσαλονίκης

Και επειδή σας ανέφερα για τον Καραμανλή να σας ενημερώσω και για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις έξι το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στο περίπτερο 13 της ΔΕΘ.

Εκεί το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (Ινστιτούτο της ΝΔ που δεν συνδέεται με το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής) με τις εκδόσεις Παπαζήση, έχουν εκδήλωση με τίτλο ένας κόσμος αλλάζει, γεωπολιτικές -γεωοικονομικές συγκρούσεις και οι συνέπειες για Ελλάδα και Ε.Ε.

Ομιλητές θα είναι η Ντόρα Μπακογιάννη που ανεβαίνει στο άντρο του καραμανλισμού, παραμονές του συνεδρίου της και θα έχει και επαφές με στελέχη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς που μάλλον θα πολιτευθεί στην Α΄ Θεσσαλονίκης και ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θόδωρος Πελαγίδης.

Στον Ντράγκι το βραβείο «Καρλομάγνος»

Τι είναι εκείνο που συνδέει τον Φρίντριχ Μερτς, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κριστίν Λαγκάρντ και τον Μάριο Ντράγκι; Μην πάει το μυαλό σας στο κακό, αν και οι συνειρμοί από τους δύο τελευταίους είναι έντονοι.

Συνεργάτης μου με πληροφορεί ότι θα συναντηθούν στο Άαχεν την προσεχή Πέμπτη 14 Μαΐου με αφορμή την απονομή στον Ντράγκι του «Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνος 2026».

Στην Αίθουσα Στέψης στο Δημαρχείο της πόλης, όπου γίνονταν οι στέψεις Γερμανών βασιλέων ο Γερμανός καγκελάριος και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα εκφωνήσουν το Laudatio για τον άνθρωπο εκείνο που συνέβαλε ουσιαστικά στην υπεράσπιση του ευρώ και τη διατήρηση της Ελλάδας στην ευρωζώνη.

Στο εορταστικό δείπνο της προηγούμενης βραδιάς θα μιλήσει επίσης η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τότε πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Κατά τον συνεργάτη μου, η επιτροπή των βραβείων αλλά και οι αρχές της πόλης δίνουν μεγάλη σημασία στην παρουσία Μητσοτάκη. Ως απτό παράδειγμα εκπροσώπου μιας χώρας, που άλλοτε ήταν το προβληματικό παιδί της ευρωζώνης και τώρα είδε το φως το αληθινό της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Επιλογή από το «βαθύ κράτος της δεξιάς»

Μυαλό δεν βάζουν στη ΝΔ όσα χρόνια και εάν περάσουν. Συζητήθηκε χθες, για να επιστρέψω στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η επιλογή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για τη θέση τακτικού μέλους της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης

Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ο Φλωρίδης επέλεξε τον Νίκο Μιχαλόπουλο που κατά τον τομεάρχη Διαφάνειας και Βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, πρόκειται για «στέλεχος του δεξιού βαθέως κράτους.

Γιατί κατηγορούν τον Μιχαλόπουλο; Διότι, κατά τον Σφακιανό πολιτικό, όταν ήταν υπηρεσιακός γραμματέας στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μόλις ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία το 2019, οργάνωσε την απομάκρυνση των διευθυντών των διαφόρων διευθύνσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος, για να μπουν οι εκλεκτοί της ΝΔ με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την απομάκρυνση του Γενικού Διευθυντή Δασών.

Το ενδιαφέρον όμως ήταν η αναφορά Πολάκη στο βιογραφικό του Μιχαλόπουλου, καθώς είπε: «Δεν βλέπω από τις σπουδές σας να έχετε την ικανότητα να ασχοληθείτε με το θέμα. Διότι θέλει πραγματικά ειδικές γνώσεις για να μπορείς να καταλάβεις και να εντοπίσεις τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές».

Ο Πατριάρχης στο Προεδρικό Την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου θα περάσει σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν την εκδήλωση στο Παλλάς για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πατριάρχης στις 13.30 θα εισέλθει από την Ηρώδου Αττικού, όπου και θα είναι παραταγμένοι οι Εύζωνες. Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα των πολιτικών αρχηγών. Ο Πατριάρχης συνοδεύεται από ανώτατα στελέχη του Πατριαρχείου και από τους Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ και Λαοδικείας Θεοδώρητο, διευθυντή του γραφείου εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα.

Η συνάντηση Δούκα – Καστανίδη

Με ρώτησε φίλος μου αν ξέρω κάτι για συνάντηση μία μεταξύ του Χάρη Δούκα και του Χάρη Καστανίδη. Μετά το «φλερτ» του δημάρχου προς τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και την παραίτηση Καστανίδη με αιχμές στην ηγεσία του ΠαΣοΚ, το βρήκα ενδιαφέρον και ξεκίνησα να ψάχνω.

Βρήκα λοιπόν πως οι δύο άνδρες θα συναντηθούν και μάλιστα σύντομα, καθώς, θα κάτσουν στο ίδιο πάνελ στις 20 Μάιου και θα μιλήσουν για την Συνταγματική αναθεώρηση.

Οικοδεσπότης θα είναι ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος. Ενώ στο ίδιο πάνελ θα είναι επίσης ως ομιλητές οι συνταγματολόγοι και καθηγητές Ξενοφών Κοντιάδης και Γιώργος Σωτηρέλης.

Πάντως να προσθέσω ότι χθες ο Καστανίδης δέχθηκε, όπως έμαθα πολλά τηλεφωνήματα συμπαράστασης, και ένα από αυτά ήταν του πρώην υπουργού Δημήτρη Ρέππα που πήρε ανοικτά προχθές θέση υπέρ του με πρόταση να συμμετάσχει κανονικά στο ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης.

Εκκλησία και Αριστερά

Τις διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας συζήτησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την διάρκεια συνάντησής τους, στο πλαίσιο της επίσκεψής του Πατριάρχη στην Αθήνα.

Ο Τσίπρας συνεχάρη τον κ. Βαρθολομαίο για την ιστορικής σημασίας ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη στενή συνεργασία του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς εξελίξεις, στη Γάζα, στην Ουκρανία, στο Ιράν, στον Λίβανο και αλλού, τονίζοντας ότι τόσο η Αριστερά όσο και η Εκκλησία πορεύονται με κοινές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες, όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων και των αδύναμων, αλλά και την παροχή αλληλεγγύης σε όσους έχουν ανάγκη.

Ο Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς στην επίσκεψη του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης – η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού – και δεσμεύθηκε να επισκεφθεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία.