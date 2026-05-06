Στον αέρα βρίσκονται πλέον χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Η κυβέρνηση αποφάσισε «εν μια νυκτί» να βάλει πρόωρο τέλος στο πρόγραμμα και αντί για για 31 Αυγούστου λήγει τρεις μήνες νωρίτερα στις 2 Ιουνίου, αφήνοντας ξεκρέμαστους τους υποψήφιους αγοραστές ακινήτων.

Οι δικαιούχοι δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στη νέα ασφυκτική προθεσμία για την υπογραφή του δανείου, μόλις σε ένα μήνα από σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές.

Το ερώτημα είναι «τι θα γίνει με τους δικαιούχους αυτούς που εμπιστεύτηκαν την κυβέρνηση για το Σπίτι μου 2»;

Το Σπίτι μου 2

Είναι γεγονός ότι με το «Σπίτι μου 2» ζητωκραύγαζε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα ευέλικτο με περισσότερους ηλιακά δικαιούχους και καλύτερα εισοδηματικά κριτήρια το οποίο δίνει ανάσα σε νέους και οικογένειες.

Όμως, τα πράγματα για άλλη μια φορά αποδεικνύουν την αποτυχία της κυβέρνησης. Πίσω από τους αριθμούς και τα χρονοδιαγράμματα υπάρχουν χιλιάδες πολίτες που ήδη βρίσκονται σε αδιέξοδο. Δικαιούχοι που προχώρησαν με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις, κατέβαλαν προκαταβολές, υπέγραψαν προσύμφωνα και ξεκίνησαν τη διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών, σήμερα ενημερώνονται ότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες τραπεζικές διαδικασίες.

Από το στεγαστικό πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλ. ευρώ, ενώ η απορρόφηση έχει φθάσει το 84,1% του συνολικού προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 2 δισ. ευρώ, το υπόλοιπο 15,9% αντιστοιχεί περίπου σε 318 εκατ. ευρώ που δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί ή οριστικοποιηθεί.

Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον από υποψήφιους δανειολήπτες, πλην όμως, υπήρξαν δυσκολίες να βρει κάποιος ακίνητο που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που απαιτούσε η ένταξη στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι αγοραστές έρχονταν αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα, την έλλειψη ακινήτων που να πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προκάλεσε μεγάλες στρεβλώσεις στην αγορά κατοικιών, όπου παρατηρήθηκε το παράδοξο φαινόμενο να αυξάνονται οι τιμές παλαιών διαμερισμάτων όλο και ταχύτερα από τις τιμές των νέων. Η κυβέρνηση φιλοδοξούσε να αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, καθώς αυξάνονταν τα ηλικιακά όρια και δίνονταν και περισσότερα χρήματα σε σχέση με το «Σπίτι μου Ι».

Ξαφνικά, η κυβέρνηση βάζει ένα τέλος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» χωρίς να έχουν αξιοποιηθεί όλοι οι διαθέσιμοι πόροι.

Το μεγάλο «αγκάθι» που καλούνται τώρα να ξεπεράσουν οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι έγκριση αλλά η ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε μια αγορά ακινήτων που οι διαδικασίες κινούνται με ρυθμούς χελώνας τα πράγματα είναι δύσκολα.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» που έχουν να ξεπεράσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, η οποία βοηθά στον νομικό και τεχνικό έλεγχο.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος μέσα στον οποίο καταγράφονται τα στοιχεία κάθε κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση όλων των κτιρίων της χώρας, ο φάκελος αυτός, όπως και για κάθε κτίριο θα βρίσκεται σε μόνιμη διασύνδεση με το Κτηματολόγιο, τη ΔEH και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, φέρνοντας καθοριστικές αλλαγές στον ισχύοντα τρόπο έκδοσης των νέων οικοδομικών αδειών.

Ένα άλλο εμπόδιο, αναφέρουν στον ΟΤ δικηγορικοί κύκλοι είναι οι προκαταβολές που έχουν δώσει οι υποψήφιοι αγοραστές. Αν στο ιδιωτικό συμφωνητικό δεν υπάρχει δικλείδα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της αγοραπωλησίας τότε χάνονται τα χρήματα.

«Σπεύσατε»… το μήνυμα

Οι τράπεζες καλούν τους δικαιούχους του Σπίτι μου 2 να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που έχουν λάβει οριστική έγκριση, θα πρέπει να φροντίσουν να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τράπεζα συνεργασίας τους, προσκομίζοντας το συντομότερο δυνατό τα αναγκαία δικαιολογητικά, ώστε να καταστεί εφικτή η υπογραφή της δανειακής τους συμβάσεως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 2ας/6/2026.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι δικαιούχοι δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στην παραπάνω ημερομηνία (μέχρι και 2/6/2026), δεν θα είναι αντικειμενικά εφικτή η υπογραφή οριστικής δανειακής συμβάσεως, λόγω της λήξης του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το ένα δισ. ευρώ προέρχεται από το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ και το υπόλοιπο από τις τράπεζες.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο in διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση και πρόσθεσε «ότι έχουν σταλεί επιστολές στις τράπεζες να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Κρίνει ότι το περιθώριο του ενός μηνός (20 εργάσιμες μέρες), είναι επαρκές και ότι θέλουν να βοηθήσουν ώστε να μην βρεθεί κανείς απέξω. Σε εκκρεμότητα βρίσκονται περίπου περίπου 2.500 εγκρίσεις δανείων, ενώ έχουν συμβασιοποιηθεί περίπου 11.000».

Σφοδρή επίθεση

Την ίδια στιγμή, σφοδρή κριτική για το «Σπίτι μου» έκανε το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» είχε στόχο να καλύψει 20.000 πολίτες, με φθηνά επιχορηγούμενα στεγαστικά δάνεια, και προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, με το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει ότι με ευθύνη του πρωθυπουργού και των τραπεζών μένουν εκτός 7.000 υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων.

«Εκτός τόπου και χρόνου ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για τις αποδόσεις του προγράμματος “Σπίτι μου 2” και την έγκριση 13.461 δανείων, ενώ ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, που θα αγόραζαν σπίτι με χαμηλότοκο δάνειο. Για ποιο λόγο επιλέγεται η πρόωρη λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών που έχουν προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις;

Όσο, δε για την αποτελεσματικότητα του μέτρου για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης, τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1% ενώ η αυξητική πορεία συνεχίζεται και το 2026».

Από την άλλη πλευρά, η βουλευτής και τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου ανέφερε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ κλείνει πρόωρα ένα πρόγραμμα που όχι μόνο έχει καλύψει ελάχιστο αριθμό ενδιαφερόμενων, αλλά στο οποίο δεν έχουν καταφέρει ούτε να αποροφηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός, που φτάνει το 84,1%» υπενθυμίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε παρουσιαστεί ως κεντρική στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης για τους νέους και τις οικογένειες.

Όπως τονίζει η κ. Νοτοπούλου «ονόμασαν “πολιτική” την επιδότηση δανεισμού για την αγορά παλαιών ακινήτων, κάνοντας τους πολίτες δανειολήπτες. Αυτό που προκάλεσαν είναι αύξηση των τιμών των ακινήτων, ενώ δεν κατάφεραν να φτάσουν ούτε στον δικό τους στόχο, που ήταν 20.000 πολίτες να αγοράσουν σπίτι».

Πηγή: ot.gr