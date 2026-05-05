Μια νέα μεγάλη τουριστική επένδυση δρομολογείται στη βόρεια ακτογραμμή των Χανίων, ενισχύοντας τη δυναμική ανάπτυξης της Κρήτης στον τομέα της φιλοξενίας. Πρόκειται για την κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος δυναμικότητας 499 κλινών, το οποίο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στη θέση «Τζούγκαρη», εκτός του οικισμού Ασπρουλιανών, στον Δήμο Αποκορώνου.

Το κτιριακό συγκρότημα αναπτύσσεται σε τρία βασικά τμήματα (Α, Β και Γ), τα οποία οργανώνονται σύμφωνα με τη φυσική μορφολογία και την υψομετρική διαβάθμιση του εδάφους.

Η επένδυση, που ανήκει στην εταιρεία «ΑΝΑΞ Ξενοδοχειακή Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» της Οικογένειας Βανταράκη, αφορά την ανάπτυξη ενός σύγχρονου τουριστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών σε έκταση άνω των 63.000 τετραγωνικών μέτρων .

Το σχέδιο περιλαμβάνει 303 δωμάτια, εκ των οποίων 139 δίκλινα, 107 μονόκλινα, 52 δίκλινες σουίτες και 5 δωμάτια για ΑμεΑ, διαμορφώνοντας συνολική δυναμικότητα 499 κλινών.

Οικογένεια Βανταράκη και η Μελέτη Επιπτώσεων

Παράλληλα το σχέδιο προβλέπει εστιατόρια, χώρους αναψυχής, spa, γυμναστήριο, εμπορικά καταστήματα και εκτεταμένες εγκαταστάσεις πισινών, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν που απευθύνεται σε απαιτητικούς επισκέπτες.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το έργο έχει σχεδιαστεί με βάση τη μορφολογία του εδάφους και με στόχο τη βιοκλιματική λειτουργία των κτιρίων, καθώς και τη βέλτιστη ενσωμάτωσή του στο φυσικό περιβάλλον . Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση μεσογειακής φύτευσης, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παράλληλα, το έργο εντάσσεται στην ανώτερη κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Α1), γεγονός που υποδηλώνει τόσο το μέγεθος όσο και τη σημασία του, ενώ απαιτείται πλήρης αξιολόγηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επένδυση και το παλαιότερο σχέδιο

Η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται να αντικαταστήσει παλαιότερο σχέδιο μεγαλύτερης κλίμακας που δεν υλοποιήθηκε, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη διαχρονική καταλληλότητα της περιοχής για τουριστική ανάπτυξη . Η νέα προσέγγιση εμφανίζεται πιο στοχευμένη και προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς.

Σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και αυξάνοντας την επισκεψιμότητα στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Παράλληλα, εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα επενδύσεων υψηλής ποιότητας που μετασχηματίζει το τουριστικό προϊόν της Κρήτης τα τελευταία χρόνια.

Ο όμιλος Βανταράκη διαθέτει ήδη τα ξενοδοχεία Anemos Luxury Grand Resort, Mythos Palace Resort & Spa, Eliros Mare Hotel και Pepper Sea Club και Ventale Island Breeze Resort,

Η Vantarakis Hotel Collection ξεκίνησε ως ένα οικογενειακό εγχείρημα και τα τελευταία 35 χρόνια εξελίχθηκε σε έναν διακεκριμένο όμιλο πολυτελών ξενοδοχείων, αναγνωρισμένο για τη δέσμευσή του στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την αριστεία.

Ιδρυμένη από τον Μιχαήλ Βανταράκη, η συλλογή δημιουργήθηκε με στόχο να αναδείξει τον πλούσιο πολιτισμό, τις παραδόσεις και τη φυσική ομορφιά της Κρήτης. Σήμερα, η οικογένεια Βανταράκη συνεχίζει να ηγείται, συνδυάζοντας τη σύγχρονη πολυτέλεια με τον υπεύθυνο τουρισμό.

