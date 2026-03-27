Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Σέρρες μεταξύ δύο νεαρών γυναικών που ζούσαν μαζί. Όπως έγινε γνωστό, η 26χρονη συγκάτοικός της 23χρονης επικοινώνησε με την Αστυνομία και ανέφερε ότι η ίδια την τραυμάτισε.

Στο σημείο έφτασε αρχικά διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή άμεσης επέμβασης, ο οποίος διαπίστωσε πως η 23χρονη έφερε τραύμα στον μηρό από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, και της παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Έπειτα, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται σταθερή και εκτός κινδύνου. Η 26χρονη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο γυναίκες που συγκατοικούν, μάλωσαν, η μία έφυγε από το σπίτι ωστόσο ξαναγύρισε για να πάρει μια ηλεκτρονική συσκευή. Εκείνη την ώρα μάλωσαν ξανά και τότε η 26χρονη πήρε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε την 23χρονη.