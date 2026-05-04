Ένα ηχηρό μήνυμα κατά της πολιτικής της επικράτησης του ισχυρού και υπέρ της πολυμερούς διεθνούς πολιτικής, προς πάσα κατεύθυνση θέλουν να στείλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευρωπαϊκή κοινότητα από την Αρμενία, όπου θα πραγματοποιούνται δύο Σύνοδοι κορυφής, η πρώτη που ξεκινά σήμερα είναι η 8η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) και η δεύτερη είναι η «παρθενική» σύνοδος ΕΕ- Αρμενίας.

Η σκιά του Καραμπάχ και η ρωσική απόσυρση

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στο φόντο των ιστορικών αλλαγών που έφεραν στις ισορροπίες στην περιοχή του Καυκάσου τα γεγονότα με την κατάληψη του Ναγκόρνο – Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν και την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας με το Μπακού, αλλά και η αποδυνάμωση της ρωσικής επιρροής στην περιοχή που αποτελεί βασική απόρροια της επικέντρωσης της Μόσχας στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Η «κάλυψη» του πολιτικού κενού που έχει αφήσει η Ρωσία σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο για την ίδια, παίρνει την μορφή μιας σταδιακής ενίσχυσης των δεσμών της Αρμενίας με την ευρωπαϊκή κοινότητατην οποία έρχεται να σηματοδοτήσει η αποστολή ειδικών της ΕΕ στην οποία αναμενόταν να συμφωνήσουν ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν με την πρόεδρο της ευρωπαϊκή επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Η Ευρώπη καλύπτει το «κενό»

Η αποστολή αυτή των εμπειρογνωμόνων έχει σαν βασικό στόχο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να δημιουργήσει τις συνθήκες για την περαιτέρω ανάσχεση της ρωσικής επιρροής στην χώρα, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην θωράκιση της χώρας από ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις και καμπάνιες πληροφοριακού «πολέμου» ήτοι σε επιχειρήσεις παραπληροφόρησης. Παράλληλα θα προσπαθήσει να διαπιστώσει και «παράνομες» χρηματοοικονομικές ροές.

Σε πολιτικό επίπεδο και ενόψει των βουλευτικών εκλογών στην χώρα, οι οποίες είναι προγραμματισμένο να γίνουν στις 7 Ιουνίου ο Πασινιάν θα συζητήσει επίσης με την ευρωπαϊκή ηγεσία ζητήματα που σχετίζονται με την συνεργασία σε θέματα ενέργειας, μεταφορών και οικονομικής στήριξης, τα οποία είναι φλέγοντα δεδομένης και της κατάστασης στην Μέση Ανατολή και το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τόσο το Γερέβαν όσο και οι Βρυξέλλες στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας και στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με επιπλέον στήριξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας από το European Peace Facility (EPF).

Σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει ήδη δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ από το 2024 μέσω του EPF στην Αρμενία, ενώ η νέα αποστολή των εμπειρογνωμόνων είναι η δεύτερη από το 2023, όταν έφτασε στην χώρα μια ομάδα ειδικών με στόχο την παρατήρηση και την ενημέρωση στα πλαίσια του χτισίματος εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των πολιτών σε περιοχές που υπέφεραν από τις συγκρούσεις στην περιοχή.

Ηχηρό μήνυμα κατά της πολιτικής της ισχύος

Το μήνυμα κατά της επικράτησης της διεθνούς πολιτικής της ισχύος, που θέλουν να στείλουν οι Ευρωπαίοι προς πάσα κατεύθυνση, γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο από το γεγονός ότι σήμερα στο Γερέβαν συγκεντρώνονται τουλάχιστον 48 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και «αντίπαλοι» του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Μαρκ Καρνεϊ (πρώτη φορά συμμετέχει ο Καναδάς σε μια τέτοια σύνοδο), αλλά και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος δέχεται συνεχώς τα πυρά του προέδρου των ΗΠΑ για την στάση του στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

Η σύνδεση με την Μέση Ανατολή

Ακριβώς εξαιτίας της κατάστασης που δημιουργείται στις αλυσίδες εφοδιασμού με αφορμή την Μέση Ανατολή και τις διαταραχές στο εμπόριο, στις συζητήσεις στο Γερέβαν κεντρικό ρόλο θα παίξει και ο εμπορικός δρόμος που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω του Καυκάσου, ο διάδρομος Ζανγκεζούρ, ο οποίος πλέον ονομάζεται Διαδρομή Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία (TRIPP).

Πράγματι ο συγκεκριμένος διάδρομος είχε απασχολήσει ιδιαίτερα και το Ιράν όταν είχε ανακοινωθεί η μετονομασία του και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταύ Τραμπ- Πασινιάν και Αλίγιεφ. Τότε η ιρανική ηγεσία δια στόματος ανώτερου συμβούλου του τότε ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε σχολιάσει πως: «Ο κύριος Τραμπ νομίζει ότι ο Καύκασος είναι ένα κομμάτι για real estate που μπορεί να νοικιάσει για 99 χρόνια. Αυτό το πέρασμα δεν θα γίνει μια πύλη για τους μισθοφόρους του Τραμπ, θα γίνει το νεκροταφείο τους».

Μένει να φανεί πως οι Ευρωπαίοι μπορούν να βρουν τον χώρο και τις ισορροπίες για να έχουν λόγο στον TRIPP, αφού ουσιαστικά μέσω του διαδρόμου αυτού ο χρόνος μεταφοράς εμπορευμάτων από την Ευρώπη στην Ασία και τούμπαλιν μειώνεται σημαντικά.