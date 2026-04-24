Ευθεία επίθεση στον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, εξαπέλυσε ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, αναδεικνύοντας ένα ρήγμα στο εσωτερικό της παράταξης σχετικά με τον ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών τεχνοκρατών και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης.

Ο κ. Κατσανιώτης κατέστησε σαφές ότι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού δεν είναι διατεθειμένοι να λειτουργούν ως «υποκαταστήματα ΚΕΠ», απορροφώντας την κοινωνική δυσαρέσκεια που προκαλεί η αποτυχία του επιτελικού κράτους.

Κατονομάζοντας τον υπουργό Επικρατείας ως τον απόλυτο εκφραστή αυτού του μοντέλου διακυβέρνησης, ο κ. Κατσανιώτης αναρωτήθηκε αν για την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών φταίει ο βουλευτής που δέχεται τα παράπονα ή ο κ. Σκέρτσος, ο οποίος στα επτά χρόνια της παρουσίας του δεν κατάφερε να νικήσει το «βαθύ κράτος». Χρησιμοποίησε μάλιστα ως παράδειγμα την επίλυση του προβλήματος των συντάξεων από τον Κωστή Χατζηδάκη, θέλοντας να δείξει ότι η αποτελεσματικότητα έρχεται μέσα από την πολιτική πυγμαχία και όχι από τη γενική θεωρία των τεχνοκρατών.

«Το 2019 όταν κερδίσαμε τις εκλογές δέχονταν το γραφείο μου δεκάδες τηλέφωνα από ανθρώπους σε απόγνωση που εν ήξεραν τι γίνεται με την σύνταξη τους. Έπαιρναν στο ΓΛΚ και δεν τους απαντούσε κανείς. Έγινε μια μεγάλη αλλαγή με τον Χατζηδάκη στον ΕΦΚΑ και από τότε σταμάτησαν τα τηλέφωνα. Άρα το κράτος και η κυβέρνηση που στον πυρήνα της έχει τον κ. Σκέρτσο θα έπρεπε να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα για να μην παίρνουν εμάς τηλέφωνο» ανέφερε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η κριτική του πρώην υφυπουργού επεκτάθηκε και στη δομή της εξουσίας, προκρίνοντας το βρετανικό μοντέλο διακυβέρνησης έναντι του γερμανικού. Σύμφωνα με τον κ. Κατσανιώτη, οι υπουργικές θέσεις πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά σε εκλεγμένους βουλευτές που έχουν περάσει από τη βάσανο της κάλπης, ενώ οι τεχνοκράτες θα έπρεπε να περιορίζονται σε ρόλο οργανωτή της εφαρμογής των αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η Βουλή θα πάψει να είναι ένας τυπικός διεκπεραιωτής και θα ανακτήσει τον ρόλο της στην πολιτική ηγεσία του τόπου.

«Μιλάνε για το γερμανικό μοντέλο ή ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή. Υπάρχει και το βρετανικό μοντέλο που απαγορεύει να γίνεται κάποιος υπουργός χωρίς να έχει εκλεγεί βουλευτής και οι τεχνοκράτες μπορούν αν γίνουν μόνο υφυπουργοί. Οι εκλεγμένοι θέτουν τους στόχους οι τεχνοκράτες οργανώνουν την εφαρμογή και την τελική ευθύνη την έχει η πολιτική ηγεσία. Δεν μπορεί η Βουλή να είναι ένας τυπικός διεκπεραιωτής πολιτικών» είπε.

Τέλος, ο βουλευτής Αχαΐας έθεσε και ένα ζήτημα ηθικής τάξης και ίσων όρων στον εκλογικό ανταγωνισμό, υπογραμμίζοντας την αντίφαση που υπάρχει στα ασυμβίβαστα.

«Είμαι υπέρ ενός μεγάλου ασυμβίβαστου. Ο διοικητής νοσοκομείου Αγρινίου έχει ασυμβίβαστο και δεν μπορεί να κατέβει για υποψήφιος βουλευτής γιατί ο νομοθέτης θεωρεί πως έχει μεγάλη εξουσία στην περιοχή του. Ο γενικός γραμματέας επίσης θα πρέπει να παραιτηθεί 18 μήνες πριν αν θέλει να είναι υποψήφιος. Ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός και υφυπουργός μπορεί να παραμείνουν και να είναι υποψήφιοι. Αυτοί δεν έχουν επιρροή στις κοινωνίες; Άρα θα έλεγα όποιος εξωκοινοβουλευτικός δεν είναι βουλευτής να μην μπορεί αν είναι υποψήφιος» τόνισε.