Καθώς οι πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι συγκεχυμένες, καθώς και οι δύο πλευρές ανεβάζουν την ένταση των δηλώσεων τους και η Τεχεράνη αρνείται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής στην διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ με συνέντευξή του στο CNBC επιμένει πως μια συμφωνία είναι κοντά γιατί σύμφωνα με τον ίδιο οι ΗΠΑ έχουν πολύ ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην συνέντευξή του: «Βρισκόμαστε σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Θα καταλήξουμε σε μια εξαιρετική συμφωνία». Όπως τόνισε: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί δεν θέλω να παρατείνω την εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι για στρατιωτική δράση».

Όπως συμπλήρωσε ο ίδιος ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και των Στενών έχει στεφθεί με επιτυχία.