Με απώλειες έκλεισε τελικά το χρηματιστήριο Αθηνών, υποχωρώντας για δεύτερη φορά μετά τη δοκιμασία των 2.300 μονάδων, με τους πωλητές αυτή τη φορά να εστιάζουν σε τράπεζες και ΔΕΗ, οι οποίες και “βάρυναν” στις δημοπρασίες τον γενικό δείκτη.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,63% στις 2.274,98 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.273,34 μονάδων (-0,70%) και 2.311,43 μονάδων (+0,96%). Ο τζίρος ανήλθε στα 330,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 49,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,9 εκατ. τεμάχια αξίας 50,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,71% στις 5.787,55 μονάδες, ενώ στο +0,47% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.823,92 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,06% στις 2.616,99 μονάδες.

Πιέσεις μετά το ενδοσυνεδριακό υψηλό

Δύο πρόσωπα είχε στη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης, αν και έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.311 μονάδες, δεν κατάφερε να διατηρήσει τα κέρδη του. Η εμφάνιση πωλητών οδήγησε την αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών σε υψηλότερες αποτιμήσεις.

Το επενδυτικό κλίμα επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο, με τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να στηρίζουν μεν την αγορά, αλλά να μην αρκούν προς το παρόν για τη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής. Οι επενδυτές εμφανίζονται πιο απαιτητικοί, αναζητώντας απτά δείγματα προόδου στις διπλωματικές πρωτοβουλίες και όχι μόνο θετικές ενδείξεις σε επίπεδο προσδοκιών.

Όπως επισημαίνουν και οι εγχώριοι αναλυτές, η αγορά χρειάζεται χρόνο και επαρκή ρευστότητα προκειμένου να κινηθεί με αξιώσεις πάνω από τη ζώνη αντίστασης των 2.304 μονάδων. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται ένα σενάριο διόρθωσης, παρά τη σημαντική ανάκαμψη που έχει καταγραφεί από τις αρχές Απριλίου.

Σε τεχνικό επίπεδο, το πρώτο κρίσιμο ορόσημο παραμένει η διατήρηση του δείκτη πάνω από τις 2.300 μονάδες, με επόμενες αντιστάσεις στις 2.304 και 2.407 μονάδες. Η υπέρβαση της πρώτης ζώνης αναμένεται να καθορίσει τη βραχυπρόθεσμη τάση, ενώ στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.183 και 2.102 μονάδες. Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών τοποθετείται στις 2.095 μονάδες, αποτελώντας βασικό σημείο αναφοράς για τη μεσοπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΔΕΗ έκλεισε με απώλειες 4,25%, με τις Eurobank και Εθνική να ακολουθούν με -2,9%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Alpha bank και Πειραιώς, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Τιτάν, ΕΛΧΑ, Cenergy, Κύπρου και ΔΑΑ. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Aktor και Βιοχάλκο.

Στον αντίποδα, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Metlen έκλεισαν με άλμα 3,5% και 3,05% αντίστοιχα, με τη Λάμδα να κερδίζει 2,27%. Άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε ΕΥΔΑΠ και Optima Bank, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Aegean, Motor Oil, Jumbo, Helleniq Energy, Coca Cola, Allwyn, Σαράντης και ΟΤΕ.

