Η Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί προπύργιο των Δημοκρατικών. Από αυτή την πλούσια πολιτεία της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, θα μπορούσε, θεωρητικώς, να αρχίσει η νικηφόρα εκστρατεία των Δημοκρατικών για την κατάκτηση του Λευκού Οίκου, στις εκλογές του 2028, δεδομένου ότι ο απερχόμενος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, -ο οποίος δεν μπορεί, εκ του νόμου, να διεκδικήσει τρίτη θητεία-, δεν κρύβει τις προεδρικές του φιλοδοξίες.

Μέχρι την περασμένη Κυριακή, -ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, στις οποίες όμως αναμετρώνται και υποψήφιοι κυβερνήτες σε 36 πολιτείες των ΗΠΑ-, οι Δημοκρατικοί είχαν πολλούς λόγους να ελπίζουν ότι ο νέος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, θα προερχόταν και πάλι από τις δικές τους τάξεις. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία 66 χρόνια, οι δυο πιο προβεβλημένοι Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες της Καλιφόρνιας ήταν ο πρώην πρόεδρος, Ρόναλντ Ρέιγκαν (1967-1975) και ο ηθοποιός Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (2003-2011).

Η αιτία της αισιοδοξίας των Δημοκρατικών, είχε όνομα και επώνυμο: ήταν ο Έρικ Σουόλγουελ, 45 ετών, πρώην γερουσιαστής (2013-2025), ο οποίος φερόταν ως ο επικρατέστερος εκ των δύο υποψήφιων κυβερνητών, τους οποίους θα αναδείξουν οι προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνιας στις 2 Ιουνίου.

Η ιδιαιτερότητα των προκριματικών της Καλιφόρνιας

Οι προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια έχουν την ιδιαιτερότητα ότι είναι μη κομματικές, άρα δεν εγγυώνται ότι το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα έχουν, το καθένα, τον δικό του υποψήφιο κυβερνήτη για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026. Όλοι οι υποψήφιοι, Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικανοί ή άλλοι, θα αναμετρηθούν στις γενικές προκριματικές της 2ας Ιουνίου. Οι δύο πρώτοι σε ψήφους θα προκριθούν για τις εκλογές για την ανάδειξη κυβερνήτη τον Νοέμβριο.

Την Δευτέρα 13 Απριλίου, ο Έρικ Σουόλγουελ, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητα του για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας μετά τις κατηγορίες τριών γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση και μιας ακόμη γυναίκας, η οποία τον κατηγορεί για βιασμό. Μετά την αποχώρηση του Σουόλγουελ από την κούρσα και δεδομένου ότι το Δημοκρατικό κόμμα κατεβαίνει με πληθώρα υποψηφίων (23), οι Δημοκρατικοί διατρέχουν τον κίνδυνο αποσυσπείρωσης της εκλογικής τους βάσης, αυξάνοντας τις πιθανότητες και οι δυο υποψήφιοι που θα αναδειχθούν από τις προκριματικές της 2ας Ιουνίου, να είναι Ρεπουμπλικανοί.

Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για τις προκριματικές στην Καλιφόρνιας

Οι δύο βασικοί υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών είναι ο Στιβ Χίλτον και ο Τσαντ Μπιάνκο, στους οποίους οι δημοσκοπήσεις δίνουν ποσοστά 17% 16% αντιστοίχως. Ο Χίλτον είναι αγγλοαμερικανός, πρώην σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον και τακτικός σχολιαστής στο συντηρητικό κανάλι Fox News· ο Μπιάνκο είναι σερίφης της κομητείας Ρίβερσαϊντ, στα ανατολικά του Λος Άντζελες, και διεξάγει προεκλογική εκστρατεία με βασικό ζήτημα, την ασφάλεια. Και οι δύο δηλώνουν αφοσιωμένοι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις 5 Απριλίου, έδωσε τη στήριξη του στον Χίλτον.

Οι επίμονες φήμες για τον Σουόλγουελ

Οι φήμες ότι ο βουλευτής Έρικ Σουόλγουελ ήταν «creepy» («ανατριχιαστικός, γλοιώδης») κυκλοφορούσαν από χρόνια στους κύκλους των Δημοκρατικών. Ωστόσο επικρατούσε «ομερτά», καθώς ο βουλευτής, ο οποίος παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα, για να διεκδικήσει το αξίωμα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, τον περασμένο Νοέμβριο, θεωρείτο ένα από τα αγαπημένα παιδιά πολλών επιφανών Δημοκρατικών μεταξύ των οποίων, και η Νάνσι Πελόσι, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Μετεωρική άνοδος

Η άνοδος του Σουόλγουελ στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ υπήρξε μετεωρική. Με καταγωγή από την Αϊόβα, εξελέγη γερουσιαστής το 2012, σε ηλικία μόλις 32 ετών. Γνωρίζοντας ότι έπρεπε να κερδίσει την υποστήριξη των Δημοκρατικών συναδέλφων του, ασχολήθηκε με αρκετά ζητήματα ως μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας, έχοντας εξασφαλίσει τον πιο ισχυρό σύμμαχο που θα μπορούσε να έχει ένας Δημοκρατικός στη Βουλή: τη Νάνσι Πελόσι. Το 2016, μετά τη νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, ο νεαρός βουλευτής ανέλαβε έναν ρόλο που θα του εξασφάλιζε συνεχή παρουσία στα τηλεοπτικά δίκτυα και περισσότερα έσοδα από δωρεές: αυτόν του επικριτή του Τραμπ.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Σουόλγουελ συμμετείχε ενεργά στην έρευνα για την ανάμειξη της Ρωσίας, στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016. Το αποτέλεσμα ήταν η δημοτικότητά του να αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε αποφάσισε να θέσει, χωρίς επιτυχία, υποψηφιότητα για να διεκδικήσει το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Η πτώση και η απαξίωση

Τη περασμένη Παρασκευή, η εφημερίδα San Francisco Chronicle, ανέφερε ότι ο Σουόλγουελ είχε αρνηθεί την κατηγορία πρώην συνεργάτιδάς του ότι την κακοποίησε σεξουαλικά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη το 2024. Την ίδια μέρα, το CNN μετέδωσε ότι τρεις ακόμη γυναίκες τον κατηγόρησαν για ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως για αποστολή άσεμνων φωτογραφιών και μηνυμάτων. Η εισαγγελία του Μανχάταν ανακοίνωσε ότι διερευνά τις καταγγελίες. Δύο μέρες αργότερα, η Λόνα Ντρους, δήλωσε ότι το 2018, όταν εργαζόταν ως μοντέλο στο Μπέβερλι Χιλς, γνώρισε τον Σουόλγουελ στα εγκαίνια ενός εστιατορίου, και ότι την τρίτη φορά που τον συνάντησε για να πάνε μαζί σε μια πολιτική εκδήλωση, ο πρώην βουλευτής τη νάρκωσε και κατόπιν τη βίασε.

Ο Σουόλγουελ αρνείται τις κατηγορίες όμως ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Φίλοι του γερουσιαστές όπως ο Ρουμπέν Γκαγέγκο της Αριζόνας, τον περιγράφουν ως «άνθρωπο που ζούσε διπλή ζωή και μας ξεγέλασε». Πολλοί Δημοκρατικοί ζητούν και τη διαγραφή του από το κόμμα.

Ποιους Δημοκρατικούς ευνοεί η αποχώρηση του Σουόλγουελ

Η αποχώρηση του Σουόλγουελ φαίνεται ότι ευνοεί κυρίως τους δύο Δημοκρατικούς που βρίσκονταν πιο κοντά του στις δημοσκοπήσεις: την Kέιτι Πόρτερ, πρώην βουλευτή και τον Τομ Στάιερ, δισεκατομμυριούχο που δραστηριοποιείται στην πολιτική μετά την αποχώρησή του από τον χρηματοοικονομικό τομέα το 2012. Και οι δύο έχουν τοποθετηθεί ως φιλελεύθεροι αντίπαλοι του Τραμπ. Ο Στάιερ έχει κατακλύσει τα μέσα ενημέρωσης με διαφημίσεις, δαπανώντας πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία, παρουσιάζοντας τον πλούτο του ως εγγύηση ότι δεν θα επηρεάζεται από επιχειρηματικά συμφέροντα.