Σε ολόκληρο τον κόσμο το καμπανάκι κινδύνου για την επάρκεια καυσίμων έχει ήδη χτυπήσει, με αποτέλεσμα στο τραπέζι να υπάρχουν αρκετά σενάρια για τον τρόπο αντιμετώπισης μιας κρίσης που θα προκληθεί από τα προβλήματα στην επάρκεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων. Τα σενάρια που επεξεργάζονται περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες παρεμβάσεις, από περιορισμούς στη ζήτηση έως άμεση προτεραιοποίηση κρίσιμων τομέων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαχείριση ενός ενδεχόμενου ελλείμματος καυσίμων σε πραγματικό χρόνο, με πολιτικό κόστος που καμία κυβέρνηση δεν θέλει να αναλάβει δημόσια.

Οι ενδείξεις από την αγορά επιταχύνουν τις αποφάσεις, ειδικά όσο οι ροές από τη Μέση Ανατολή παραμένουν ασταθείς, τα τελευταία προπολεμικά φορτία εξαντλούνται και η ανακατεύθυνση φορτίων προς την Ασία έχει δημιουργήσει νέα πίεση στη διαθεσιμότητα για την Ευρώπη.

Στελέχη της αγοράς ενέργειας επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν αποτυπώνεται ακόμη πλήρως στους δείκτες, αλλά εμφανίζεται ήδη στις καθυστερήσεις παραδόσεων, στις αυξημένες τιμές άμεσης παράδοσης και στην αγωνία των διυλιστηρίων να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες. Σε αυτό το περιβάλλον, τα ευρωπαϊκά επιτελεία λειτουργούν με βάση το χειρότερο σενάριο που προβλέπει η αγορά μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με περιορισμένη προσφορά για εβδομάδες ή και μήνες.

Από τη μείωση ζήτησης στο δελτίο

Τα σχέδια που επεξεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται ήπιες παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης χωρίς διοικητικούς περιορισμούς, με καμπάνιες εξοικονόμησης, αλλαγές στα όρια ταχύτητας, τηλεργασία και περιορισμοί στη χρήση καυσίμων σε δημόσιες υπηρεσίες. Τα μέτρα αυτά θεωρούνται η πρώτη γραμμή άμυνας, με στόχο να περιορίσουν τη ζήτηση πριν απαιτηθούν πιο επώδυνες παρεμβάσεις.

Στο δεύτερο επίπεδο, οι συζητήσεις γίνονται πιο συγκεκριμένες. Περιλαμβάνουν στοχευμένους περιορισμούς σε κλάδους με υψηλή κατανάλωση καυσίμων, όπως οι μεταφορές ή ακόμα και η βαριά βιομηχανία, καθώς και μηχανισμούς προτεραιοποίησης για κρίσιμες υποδομές. Εδώ εντάσσονται και σενάρια επιλεκτικής πρόσβασης σε καύσιμα, με βάση τη χρήση και την οικονομική δραστηριότητα.

Το τρίτο επίπεδο, που συζητείται πλέον χωρίς περιστροφές σε κλειστές συσκέψεις, αφορά την εφαρμογή δελτίου καυσίμων. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι τα σενάρια αυτά δεν βασίζονται σε παλαιού τύπου διοικητικά μέτρα, αλλά σε ψηφιακά εργαλεία. Κάρτες κατανάλωσης, ποσοστώσεις ανά όχημα και real-time παρακολούθηση της διάθεσης καυσίμων βρίσκονται ήδη στο τραπέζι ως επιλογές που μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα εάν επιδεινωθεί η κατάσταση.

Η μάχη των αποθεμάτων

Κομβικό ρόλο στα σχέδια παίζει η διαχείριση των στρατηγικών αποθεμάτων. Η συντονισμένη αποδέσμευση ποσοτήτων από τα αποθέματα των χωρών που μετέχουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) έχει ήδη λειτουργήσει ως προσωρινό ανάχωμα, ωστόσο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επικρατεί η εκτίμηση ότι τα αποθέματα δεν επαρκούν για παρατεταμένη κρίση.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, εξετάζονται σενάρια πιο επιθετικής χρήσης των αποθεμάτων, με στόχο τη σταθεροποίηση της αγοράς σε κρίσιμες φάσεις. Παράλληλα, συζητείται η δυνατότητα κοινής ευρωπαϊκής διαχείρισης μέρους των αποθεμάτων, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα άνισης κατανομής μεταξύ κρατών-μελών.

Η εμπειρία των προηγούμενων κρίσεων λειτουργεί ως οδηγός. Το βασικό συμπέρασμα που καταγράφεται στις εσωτερικές αναλύσεις είναι ότι η έγκαιρη χρήση αποθεμάτων μπορεί να αποτρέψει ακραία μέτρα, ενώ η καθυστέρηση οδηγεί αναπόφευκτα σε περιορισμούς κατανάλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αποφάσεις αποκτούν και έντονο πολιτικό χαρακτήρα, καθώς συνδέονται άμεσα με το κόστος που θα μεταφερθεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το πιο ανησυχητικό σήμα προέρχεται από τη φυσική αγορά καυσίμων. Οι τιμές για άμεση παράδοση παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των futures, ενώ οι διαθεσιμότητες σε κρίσιμα προϊόντα, όπως το diesel και τα καύσιμα αεροσκαφών, εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα.

Διυλιστήρια σε Ευρώπη και ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των ροών, με αρκετά από αυτά να εξετάζουν ήδη προσαρμογές στην παραγωγή τους. Στελέχη του κλάδου επισημαίνουν ότι η έλλειψη πρώτης ύλης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση παραγωγής, ακόμη και χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Παράλληλα, η ανακατεύθυνση φορτίων προς την Ασία έχει περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές για την Ευρώπη. Οι ασιατικές οικονομίες έχουν κινηθεί πιο γρήγορα για την εξασφάλιση αποθεμάτων, απορροφώντας σημαντικές ποσότητες αργού και διυλισμένων προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά με αυξημένο ανταγωνισμό για τις ίδιες ποσότητες, που μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Σε κατάσταση επιφυλακής

Στα επιτελεία των κυβερνήσεων των κρατών μελών η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει. Κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη επικαιροποιούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενισχύουν τους μηχανισμούς παρακολούθησης της αγοράς και εξετάζουν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα εάν απαιτηθεί.

Στην Ελλάδα, οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, με έμφαση στη διαθεσιμότητα diesel, που αποτελεί κρίσιμο καύσιμο για την οικονομία. Πηγές από το οικονομικό επιτελείο αναφέρουν ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με ευρωπαϊκούς θεσμούς και ενεργειακές εταιρείες, με στόχο την έγκαιρη προσαρμογή των πολιτικών εάν επιδεινωθεί η κατάσταση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πίεση για συντονισμό αυξάνεται. Μεγάλα κράτη-μέλη ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία για την εφαρμογή εθνικών μέτρων, ενώ η Κομισιόν προσπαθεί να διατηρήσει κοινή γραμμή, ώστε να μην διαταραχθεί η ενιαία αγορά. Οι διαφωνίες αυτές καταγράφονται ήδη στις συζητήσεις, χωρίς να έχουν οδηγήσει ακόμη σε σαφείς αποφάσεις.

Το βασικό ερώτημα που κυριαρχεί στα ευρωπαϊκά επιτελεία αφορά το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα ενεργοποιηθούν τα πιο αυστηρά μέτρα. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι η αγορά βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, όπου η επάρκεια διατηρείται, αλλά η αβεβαιότητα αυξάνεται.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες. Η εξέλιξη των ροών από τη Μέση Ανατολή, η δυνατότητα αναπλήρωσης των αποθεμάτων και η πορεία της ζήτησης θα καθορίσουν τις αποφάσεις. Στελέχη ευρωπαϊκών οργανισμών επισημαίνουν ότι η κρίση δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το πλήρες εύρος της, γεγονός που καθιστά τα σενάρια έκτακτης ανάγκης όχι απλώς θεωρητικά, αλλά απολύτως ρεαλιστικά. Σε αυτό το περιβάλλον οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αποφύγουν τον πανικό και να είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ακραίο.

