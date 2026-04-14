Οι πρέσβεις του Λιβάνου και του Ισραήλ στις ΗΠΑ έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την Τρίτη, προκειμένου να συζητήσουν τη διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που απεσταλμένοι από το Λίβανο και το Ισραήλ θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο σε άμεσες συνομιλίες. Οι λιβανικές αρχές επιμένουν ότι προτεραιότητα έχει η επίτευξη εκεχειρίας, αλλά το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να ξεκινήσει επίσημες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο.

Ο Νετανιάχου έχει θέσει ως προτεραιότητα τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε εκεχειρία ή απόσυρση των δυνάμεών του από τον νότιο Λίβανο.

Απειλές από την Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ επιμένει πως δε θα τηρήσει καμία συμφωνία που ενδέχεται να προκύψει από τις άμεσες συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στις ΗΠΑ. Ο Γουαφίκ Σαφά, υψηλόβαθμο μέλος του πολιτικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ ήταν ξεκάθαρος σε δηλώσεις του.

«Όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης μεταξύ του Λιβάνου και του ισραηλινού εχθρού, δεν μας ενδιαφέρουν ούτε μας απασχολούν καθόλου», δήλωσε ο Σαφά στο Associated Press.

Επιπρόσθετα ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ χαρακτήρισε «μάταιες» τις διαπραγματεύσεις. Σε τηλεοπτική ομιλία του κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει «μια ιστορική και ηρωική στάση» και να μην συμμετάσχει στις προγραμματισμένες συνομιλίες.

Μήνυμα Μερτς σε Νετανιάχου

Από την πλευρά του ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παρότρυνε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει διαταγή να λάβουν τέλος οι μάχες στον νότιο Λίβανο και να αρχίσει απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη λιβανική κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον κ. Νετανιάχου, ο κ. Μερτς εξέφρασε εξάλλου τη «βαθιά ανησυχία» του για την εξέλιξη της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και υπογράμμισε πως δεν πρέπει «να υπάρξει οποιαδήποτε de facto προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης», σύμφωνα με τον γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ακόμη στον ισραηλινό ομόλογό του ότι η «η Γερμανία είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στο να είναι εγγυημένη η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ», όμως μόνο μετά «τον τερματισμό των εχθροπραξιών» και «υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις», πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του καγκελάριου.