Έβλεπα το ανέσπερο Φως να καταφθάνει με το τζετ της Ελληνικής Δημοκρατίας στο κόκκινο χαλί, με τιμές Αρχηγού Κράτους.

Κι έβλεπα τις γιγαντοαφίσες στην Τεχεράνη με τους τρεις Αγιατολάδες να κυματίζουν προφίλ.

Σκεφτόμουν τον μακαριστό Χριστόδουλο, λάβρο πάνω στην εξέδρα με τους παπάδες, τότε, επί Σημίτη, στην μεγάλη σύναξη στο Σύνταγμα κι έλεγα μέσα μου:

“καλύτερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πρόβατα”.

Και επειδή στην πεζή μας ζωή εναλλάσσονται η καθημερινότητα και η αποκάλυψη, φοβάμαι.

“Χριστός Ανέστη”, δεν λέω. Αλλά μόνον Αυτός.

Το πλεονέκτημα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ότι ο Νέρωνας δεν υπήρξε αιρετός, όπως ο Τραμπ.Περιορίστηκε λοιπόν να κάψει μόνο τη Ρώμη.Ο εκλεγμένος όμως στη Δημοκρατία των ΗΠΑ με το ανέσπερο ανά χείρας καίει την υφήλιο.