Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο ο ένας με τον άλλον, αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό. Δεσμοί που άλλοτε έμοιαζαν ακλόνητοι, δοκιμάζονται, καθώς η αλήθεια δεν κρύβεται πια και το παρελθόν διεκδικεί θέση στο παρόν. Συγκρούσεις και ανατροπές από τη μια πληγώνουν, από την άλλη ανοίγουν τον δρόμο για κατανόηση και συγχώρεση, με μια υπόσχεση… ότι ακόμη και εκεί όπου δεν διαφαίνεται, υπάρχει χώρος για φως και ελπίδα για μία νέα αρχή.

Την Τρίτη 14 και την Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 21:40, στο MEGA.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 64 (Τρίτη Πάσχα 14 Απριλίου)

Ο Οδυσσέας προσπαθεί να ξαναπάρει τον έλεγχο της ERGAN, η οποία δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα, ενώ η Αρετή κλείνει οριστικά τον κύκλο της παλιάς συνεργασίας και εμφανίζεται στο πλευρό του Νταγιάννου, σε μια κίνηση που αιφνιδιάζει τον Οδυσσέα. Η Κατερίνη βυθίζεται όλο και περισσότερο σε μια επικίνδυνη εμμονή με το παρελθόν, την οποία πυροδοτεί η συνάντησή της με την παλιά ερωμένη του άντρα της. Ο Σταύρος παίρνει τον φάκελο με τα αποτελέσματα του τεστ DNA, χωρίς να τολμά να τον ανοίξει, ενώ ένα βίντεο που έχει αφήσει η Ευθυμίου έρχεται στα χέρια του Οδυσσέα, φέρνοντας μια αποκάλυψη που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Επεισόδιο 65 (Πέμπτη 16 Απριλίου)

Η απαλλαγή του Οδυσσέα από τις κατηγορίες λειτουργεί λυτρωτικά για τον ίδιο. Με το βίντεο της Ευθυμίου στα χέρια, συναντά την Αρετή, για να της δώσει επιτέλους τις αποδείξεις που του ζητούσε επίμονα. Ο Σταύρος μαθαίνει την αλήθεια για την καταγωγή του και σοκάρεται. Η Κατερίνη προσπαθεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την ερωμένη του άντρα της, αρνούμενη να αποκοπεί από το παρελθόν της. Η Αρετή συγκλονισμένη από την αποκάλυψη της αθωότητας του Οδυσσέα, αποφασίζει να του ζητήσει συγγνώμη, ενώ η Αννέζα ακούει εμβρόντητη τον Σταύρο, να τη ρωτά ποια είναι η βιολογική του μητέρα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

