Ως «μία νέα αφετηρία μάχης με το “βαθύ κράτος”» παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα όσα αμφιλεγόμενα ανακοίνωσε χθες για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή, σε μια προσπάθεια να μεταστραφεί αλλού η ζωηρή συζήτηση γύρω από τις μαζικές άρσεις ασυλίας «γαλάζιων» που ζητήθηκαν με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει ο Βηματοδότης είναι άγνωστο πώς ορίζει το «βαθύ κράτος» ο πρωθυπουργός, αλλά από μια πρόσφατη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, που έπεσε αφορά τη στελέχωση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την ένταξή του στην ανεξάρτητη αρχή, επιχειρείται με «φωτογραφικό» τρόπο να αποκλειστεί η επιστροφή της Παρασκευή Τυχεροπούλου στη θέση που είχε παλαιότερα στη διεύθυνση ελέγχων του «αμαρτωλού» Οργανισμού.

Η Τυχεροπούλου απομακρύνθηκε από τη θέση της, γράφει ο Βηματοδότης, και μετατέθηκε στο αρχείο, πριν τιμωρηθεί και με διάφορες πειθαρχικές κυρώσεις επειδή συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ξήλωμα των κυκλωμάτων που λυμαίνονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και παρότι πρόσφατα εκδόθηκε δικαστική απόφαση που την δικαιώνει και ζητεί την επιστροφή στα παλαιά της καθήκοντα, οι νέοι διοικούντες δεν δείχνουν διάθεση συμμόρφωσης. Την αποκλείσανε με τη δικαιολογία ότι δεν έχει ΠΕ αλλά ΤΕ.

Όντως η ΑΑΔΕ δεν έχει Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σαν προϊσταμένους διευθύνσεων. Έχει μόνο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Την κατηγορία ΤΕ την προβλέπει μόνο στις υποδιευθύνσεις. Ωστόσο δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά: πρώτον ότι η Τυχεροπούλου έχει μεταπτυχιακό και δεύτερον ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ απασχολούσε υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ Γεωπονίας στους οποίους δινόταν η δυνατότητα να αναλάβουν θέσεις ευθύνης ως προϊστάμενοι διευθύνσεων.

Με την μεταφορά στην ΑΑΔΕ αποκλείονται οι ΤΕ ως διευθυντές στην κεντρική υπηρεσία και επιτρέπονται μόνο στις περιφερειακές διευθύνσεις οι οποίες ωστόσο ΔΕΝ είναι υποδιευθύνσεις αλλά κανονικές.

Μου φαίνεται ο Πιτσιλής έχει χάσει την μπάλα.