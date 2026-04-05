Με εντυπωσιακό τρόπο συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε άνετα της Μυκόνου με 109-83 στο ΣΕΦ, φτάνοντας το απόλυτο 22/22 και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο φετινό πρωτάθλημα.

Παρά το χαλαρό ξεκίνημα και την ανταγωνιστική εικόνα των φιλοξενούμενων στο πρώτο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό όσο περνούσε η ώρα και ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη από το τρίτο δεκάλεπτο.

Νετζήπογλου σε… πρώτο πλάνο

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας, δίνοντας ενέργεια και λύσεις σε κρίσιμα σημεία.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Νιλικίνα, ο οποίος «εκτελούσε» από την περιφέρεια, ενώ ο Γουόρντ μοίρασε το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό ασίστ.

Από την ισορροπία… στην απόλυτη κυριαρχία

Η Μύκονος έβαλε δύσκολα στο πρώτο μέρος, διατηρώντας επαφή με το σκορ, ωστόσο η εικόνα άλλαξε δραστικά μετά την ανάπαυλα. Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές, πίεσε στην άμυνα και βρήκε λύσεις από την περιφέρεια, ανοίγοντας τη διαφορά σε επίπεδα που δεν άφηναν περιθώρια επιστροφής.

Με επιμέρους σερί και εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, οι γηπεδούχοι μετέτρεψαν το παιχνίδι σε τυπική διαδικασία από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs της GBL και πλέον στρέφει την προσοχή του στις κρίσιμες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που ακολουθούν με Ρεάλ και Χάποελ.

Από την άλλη, η Μύκονος συνεχίζει τη μάχη για την είσοδο στην οκτάδα, γνωρίζοντας πως κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος έχει ιδιαίτερη σημασία.