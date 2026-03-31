Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε την Ισπανία και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ για περιορισμένη υποστήριξη στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να επανεξετάσει τη συμμαχία μετά το πέρας του πολέμου.

Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι δρόμος μιας μόνο κατεύθυνσης

Ο Ρούμπιο δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσαν ότι η Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ το οποίο είναι δεσμευμένες να υπερασπισθούν, τους αρνήθηκε να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της και καυχήθηκε γι’ αυτό, σύμφωνα με το κείμενο σχολίων του στο Αλ Τζαζίρα που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Δευτέρα, από το υπουργείο του. Δήλωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον συνάντησε αντίσταση για να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία και αλλού.

Το ΝΑΤΟ είναι χρήσιμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή επιτρέπει να σταθμεύουν στο εξωτερικό στρατεύματα και εξοπλισμός, δήλωσε ο Ρούμπιο. «Όμως αν το ΝΑΤΟ είναι μόνο για να υπερασπιζόμαστε εμείς την Ευρώπη αν δεχθούν επίθεση, αλλά μετά να μας αρνούνται δικαιώματα σε βάσεις όταν τις έχουμε ανάγκη, αυτό δεν είναι μια πολύ καλή διευθέτηση».

Είναι δύσκολο να παραμείνουμε δεσμευμένοι

«Είναι δύσκολο να παραμείνουμε δεσμευμένοι και να λέμε ότι αυτό είναι καλό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι όλο αυτό θα πρέπει να επανεξετασθεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ «δεν μπορεί να είναι δρόμος μιας μόνο κατεύθυνσης. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να το διορθώσουμε. Θα έχουμε το χρόνο να το αντιμετωπίσουμε μετά».

Η Ισπανία έκλεισε πρόσφατα τον εναέριο χώρο της για τις πτήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν και είχε νωρίτερα εμποδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποήσουν για επιχειρήσεις τις βάσεις Ρότα και Μορόν στην Ανδαλουσία. Τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών εξασφαλίζουν η Ισπανία και οι ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους του για «ανεπαρκή» στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν. Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας δεν εφαρμόζεται στον πόλεμο αυτό, που εξαπολύθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.