Πέντε ακόμα ελληνικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν σήμερα, 30 Μαρτίου, και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων». Πρόκειται για πειραματικούς, ερευνητικούς μικροδορυφόρους (κυβοδορυφόρους) τεχνολογικής επίδειξης, οι οποίοι θα δοκιμάσουν νέες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.

Οι δορυφόροι, αφού ενσωματώθηκαν μέσω των εταιρειών Exolaunch και D-ORBIT στον πύραυλο Falcon 9/ Transporter-16 (T-16) της SpaceX, εκτοξεύτηκαν στις 30 Μαρτίου, στις 14:02 ώρα Ελλάδας από το Space Launch Complex 4E (SLC-4E) στο Vandenberg Space Force Base της Καλιφόρνιας. Η επιτυχημένη εκτόξευση και τοποθέτηση σε τροχιά αποτελεί συνέχεια του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», που πλέον καθιερώνει τη χώρα μας στο σύγχρονο τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα.

<br />

Ειδικότερα η εκτόξευση του T-16 από ελληνικής πλευράς περιλάμβανε:

• Δύο ερευνητικούς κυβοδορυφόρους με την ονομασία ERMIS-1 και ERMIS-2, που αναπτύχθηκαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με την OQ Hellas και άλλους εθνικούς φορείς, με στόχο την επίδειξη τεχνολογιών ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things – IoT) από το διάστημα.

• Τρείς πειραματικούς, ερευνητικούς κυβοδορυφόρους με την ονομασία ΕRMIS-3, PeakSat, Optisat που αναπτύχθηκαν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και την Planetek αντίστοιχα. Θα εστιάσουν σε εφαρμογές ασφαλούς οπτικής δορυφορικής συνδεσιμότητας και (Internet of Things – IoT). Στόχος θα αποτελέσει η συντονισμένη διασύνδεση με τους τρείς υπό αναβάθμιση οπτικούς σταθμούς βάσης σε συνεργασία με τα εθνικά αστεροσκοπεία (Χελμός, Σκίνακας, Χολομώντας).

Με τους πέντε νέους δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών. Οι δορυφόροι αυτοί ανήκουν στην συστοιχία 11 πειραματικών κυβοδορυφόρων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων». Θα παρέχει σημαντικά δεδομένα για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων ανάπτυξης διαστημικής τεχνολογίας με εφαρμογή σε κρίσιμους τομείς, όπως οι επικοινωνίες, η χαρτογράφηση, η ναυσιπλοΐα, η γεωργία ακριβείας, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», το οποίο υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξελίσσεται βάσει του αρχικού του προγραμματισμού.