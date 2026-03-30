Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για τον θάνατο γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3), υπό συνθήκες που προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 59χρονη, η οποία βρέθηκε στο κρεβάτι, τυλιγμένη με κουβέρτες, ενώ έφερε ζώνη γύρω από τον λαιμό. Το συγκεκριμένο εύρημα εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ενδέχεται να σχετίζεται με τον τρόπο θανάτου της. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η κινητοποίηση των αρχών προκλήθηκε ύστερα από αναφορά οικείου προσώπου, το οποίο αναζητούσε τη γυναίκα τις τελευταίες ημέρες, χωρίς αποτέλεσμα. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και την εντόπισαν νεκρή, με την εικόνα του χώρου να εντείνει τα ερωτήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 59χρονη δεν διέμενε μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς ζούσε στη Γερμανία, ωστόσο είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα, με σκοπό την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου, όπου εντοπίστηκε νεκρή.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής και των τοξικολογικών εξετάσεων, που εκτιμάται ότι θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις.

Την ίδια ώρα, οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν την 59χρονη, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες της κινήσεις και να ρίξουν φως στο τι ακριβώς προηγήθηκε, με το βασικό ερώτημα να παραμένει, αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτήν.