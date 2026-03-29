Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετήχθη το πρωί της Κυριακής (29/3) η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στο σπίτι τους, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η σύζυγος συνελήφθη για παράληψη προσφοράς βοήθεια του 82χρονου συζύγου της ενώ προ ημερών είχε επίσης συλληφθεί μετά από καταγγελία του συζύγου της για σωματική κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία.

Στην 77χρονη ασκήθηκε δίωξη καθώς άφησε χωρίς βοήθεια τον 82χρονο σύζυγό της, με συνέπεια τον θάνατό του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος ήταν πεσμένος στο πάτωμα του σπιτιού τους από το μεσημέρι και βρέθηκε νεκρός γύρω στις 19:00 από την αστυνομία που ειδοποιήθηκε από τη γειτονιά. Οταν έφτασε η αστυνομία η 77χρονη γυναίκα ήταν έξω από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο 82χρονος φέρει εξωτερικές κακώσεις ωστόσο δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια του θανάτου του τα οποία θα διεκυρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.