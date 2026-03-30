Μια μέρα μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου του ΠαΣοΚ, ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα ακούστηκαν με αιχμή τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη που απέκλεισε κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ό κυβερνητικός εκπρόσωπος σε κριτικό τόνο, είπε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είπε με ποιον θα συνεργαστεί «με τον ΣΥΡΙΖΑ; Με τη Κωνσταντοπούλου; Την άκρα δεξιά;» για να προσθέσει ότι «να μην ντρέπεται ο κ. Ανδρουλάκης, να μας πει». Ο κ. Μαρινάκης, τόνισε ότι δεν υπήρξε σχετικό προσκλητήριο από τη Νέα Δημοκρατία, όμως, «ένα κόμμα που θέλει να είναι κόμμα εξουσίας πρέπει να απαντήσει με ποιους θα κυβερνήσει και πώς». Εκτίμησε δε, ότι νίκησε η «γραμμή» του Χάρη Δούκα που λέει ότι «καλύτερα ακυβερνησία παρά οποιαδήποτε συγκυβέρνηση».

Όσον αφορά για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι ξεκάθαρη η στάση της κυβέρνησης για εκ νέου αυτοδυναμία. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, σε περίπτωση που ο λαός αποφασίσει αλλιώς στις εκλογές του ‘27, τότε ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, «η σταθερότητα δεν μπαίνει στο ζύγι».

Αναφορικά με τη μεγάλη συζήτηση για το πως θα μεταφερθεί το Άγιο Φως εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο κυβερνητικός τόπος τόνισε ότι γίνονται «όλες οι ενέργειες για να φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα».

Για τη δίκη των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης αφού επανέλαβε ότι ο αριθμός των θέσεων υπολογίστηκε από την ανακριτική διαδικασία, τόνισε ότι υπήρξε «σοβαρό πρόβλημα οργάνωσης». «Έπρεπε να προτεραιοποιηθεί η εξασφάλιση θέση για διαδίκους και την υπεράσπιση». Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση το υπουργείου Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, ώστε «να μην επαναληφθεί η εικόνα και να μη γίνει το χατίρι σε πολιτικές δυνάμεις να τιναχτεί στον αέρα η δίκη».

Τέλος, αναφορικά με τις υποκλοπές και τις δηλώσεις του Ντίλιαν είπε ότι «δεν τίθεται θέμα εκβιασμών, ούτε υπάρχει περίπτωση να εκβιαστεί η κυβέρνηση» λέγοντας ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ερμηνεία κάποιων. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τα όσα έχει πει ότι ο κ. Ντίλιαν είναι καταδικασμένος στον πρώτο βαθμό και θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό λόγω της έφεσης. Θα κριθούν τα όσα λέει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. «Δεν έχουμε αφήσει καμία σκια, όσο και αν θέλουν να μετατρε΄ψουν τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο» είπε ο κ. Μαρινάκης καταλήγοντας να υπογραμμίσει ότι αναφέρεται «σε κόμματα της αντιπολίτευσης».

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού λέγοντας ότι «η κοινωνία θα κρίνει αν είναι αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ανακοινώσει κόμμα και πρόγραμμα. Θα δούμε που θα τον κατατάξουν οι πολίτες. Αν είναι στη δεύτερη θέση, τότε ναι, θα είναι ο βασικός μας αντίπαλος». Αιχμηρά σημείωσε ότι «είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που έχει την αξιοπιστία να ομιλεί για κράτος δικαίου ή να μιλάει για συμμορίες».

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Στα 920 ευρώ διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός από την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Απριλίου, από 880 ευρώ που είναι σήμερα.

Είναι αξιοσημείωτο πως από το 2019, η σωρευτική αύξηση διαμορφώνεται σε 41,54% και αντιστοιχεί σε αύξηση 270 ευρώ μηνιαίως ή 3.780 ευρώ ετησίως. Πρόκειται, επί της ουσίας, για 4,2 έως 5,8 μισθούς παραπάνω.

Υπό αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα κατατάσσεται, πλέον, στην 12η θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει, άμεσα, περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όσους λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό (δηλαδή: επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας) και τις τριετίες.

Παράλληλα, έμμεσα επηρεάζεται και ο μέσος μισθός, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025 ανήλθε στα 1.516 ευρώ, από τα 1.264 ευρώ το 2019.

Αυτή η έκτη συνεχόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό, συμβάλλει στη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, σε συνδυασμό με:

-τη σημαντική τόνωση της απασχόλησης,

-την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 2.000.000 και πλέον εργαζόμενους,

– το νέο ευνοϊκό πλαίσιο για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και

-τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Τη θετική, προκαταρκτική της αξιολόγηση ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διπλό αίτημα πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2025, ύψους 1,18 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αφορούσε, συνολικά, σε 26 ορόσημα και στόχους.

Ειδικότερα, το διπλό αίτημα περιελάμβανε: το 7ο αίτημα για τις επιχορηγήσεις -για το οποίο εκπληρώθηκαν 22 ορόσημα- και το 6ο αίτημα για τα δάνεια του Ταμείου, για το οποίο εκπληρώθηκαν 4 ορόσημα, αντιστοίχως.

Με το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση του διπλού αιτήματος. Υπό αυτές τις εξελίξεις, συνολικά, τα εκπληρωμένα ορόσημα του «Ελλάδα 2.0» ανέρχονται σε 204 και οι εκταμιεύσεις σε 24,58 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει, ότι υλοποιούνται έργα και μεταρρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε πάνω από το 68% του συνολικού προϋπολογισμού του ελληνικού Σχεδίου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτη είναι η έγκριση από την Κομισιόν της πρωτοποριακής δράσης του ΕΣΠΑ για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής, προβλέπεται επιδότηση για την ανακαίνιση ιδιωτικών, παλαιών κλειστών και ανοικτών κατοικιών. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, η οποία θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγασης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των μεταφορών.

Μέσω αυτού, τίθενται ενιαίοι κανόνες σε κρίσιμους τομείς, από τις αστικές συγκοινωνίες και την αγορά ταξί έως τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν για την οδική ασφάλεια, η χώρα μας πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία το 2025, πίσω από την Εσθονία.

Ειδικότερα, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην ιστορία της, με 517 θανάτους έναντι 665 το 2024, δηλαδή μείωση 22%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος καταγράφει μείωση μόλις 3%.

Η δραστική μείωση, στην περίπτωση της Ελλάδας, είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια, που εφαρμόστηκε από πολλά συνεργαζόμενα Υπουργεία και περιλαμβάνει:

– τον αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

– τους εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους από την Ελληνική Αστυνομία,

– την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής εποπτείας

– την ενίσχυση ασφαλών εναλλακτικών μετακίνησης και στοχευμένων μέτρων, όπως η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο βράδυ,

– παρεμβάσεις σε υποδομές και την παράδοση νέων, ασφαλέστερων δρόμων, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος και

– καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Ξεκινάει, αύριο, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ένταξης στη δράση του ΕΣΠΑ «Παράγουμε στην Ελλάδα», ύψους 50 εκατ. ευρώ. Στόχος της είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και η υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 100.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% έως 55% (με bonus ταχείας υλοποίησης ύψους 5%) επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

Μεταξύ άλλων καλύπτονται δαπάνες για: επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό, υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αυτοματισμών και ψηφιακών συστημάτων, απόκτηση πιστοποιήσεων ποιότητας, ανασχεδιασμό προϊόντων, βελτίωση σχεδίασης, κάλυψη μισθολογικού κόστους, κ.ά.

Σημαντική βελτίωση καταγράφει η Ελλάδα στο πεδίο της Δημόσιας Ακεραιότητας, σύμφωνα με τη σχετική, πρόσφατη, έκθεση του ΟΟΣΑ.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας κατατάσσεται στη 2η θέση μεταξύ όλων των κρατών-μελών και εταίρων του ΟΟΣΑ όσον αφορά στη βελτίωση του στρατηγικού πλαισίου για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Βάσει των μετρήσεων, η Ελλάδα κατέγραψε την 5η καλύτερη επίδοση στην ποιότητα σχεδιασμού και τον 2ο υψηλότερο ρυθμό υλοποίησης δράσεων.

Η εν λόγω έκθεση αναδεικνύει ως καταλυτική τη συμβολή των δημόσιων πολιτικών της Κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα των πολιτικών που θέσπισαν το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης.