Με το 100% των χώρων μισθωμένο, η ΣΤΟΑ οριστικοποιεί το οικοσύστημα των συνεργατών της. Μετά από μια περίοδο εκτεταμένης ανάπλασης για τη συντήρηση και αποκατάσταση της ιστορικής Στοάς Αρσακείου, οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς εντός των καταστημάτων και έτσι η ΣΤΟΑ μπαίνει στην τελική ευθεία για να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες μέσα στους επόμενους μήνες.

Προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες, η ΣΤΟΑ έρχεται να προσφέρει ουσιαστική ψυχαγωγία και να διευρύνει τα όρια του κέντρου της πρωτεύουσας, επαναφέροντας τον ιστορικό άξονα της Σταδίου στον χάρτη της καθημερινότητας των Αθηναίων.

Στόχος της είναι να αναδείξει την ελληνική και μεσογειακή κουλτούρα, όχι ως κληρονομιά του παρελθόντος, αλλά ως τον πιο σύγχρονο και επίκαιρο τρόπο ζωής για όλους, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην πλούσια παραγωγή του τόπου μας.

Ένα Οικοσύστημα με 5 Πυλώνες

Η ΣΤΟΑ αποτελεί ένα οικοσύστημα, όπου η Γαστρονομία, η Αγορά, η Δημιουργία, ο Πολιτισμός και η Εκπαίδευση αλληλεπιδρούν στον ίδιο χώρο, προσφέροντας μια πολυδιάστατη εμπειρία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Legendary Food, Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, δηλώνει:

«Αναπλάθοντας ένα ιστορικό κτίριο στην καρδιά της Αθήνας, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια ζωντανή κοινότητα, όχι απλώς έναν προορισμό. Η ομάδα των 17 συνεργατών, με κοινό προσανατολισμό κάτω από την ίδια στέγη, αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα η υπεραξία γεννιέται μέσα από τη συνεργασία. Είναι το πάθος, η δημιουργικότητα και το ομαδικό πνεύμα αυτών των ανθρώπων που μετατρέπουν τη ΣΤΟΑ σε έναν τόπο αληθινής συνάντησης».

Το concept διαρθρώνεται γύρω από 5 αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες, οι οποίοι συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία:

ΣΤΟΑ Γαστρονομία

Εννέα θεματικά concepts προσφέρουν τις δημιουργίες τους σε μορφή street food και δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν με μια αυθόρμητη επίσκεψη την ελληνική και μεσογειακή γαστρονομία, συνθέτοντας έναν πολυσυλλεκτικό «δίσκο» στον κοινόχρηστο χώρο «συνεστίασης» στη Στοά Αρσακείου. Παράλληλα, τρία concepts διαθέτουν και αυτόνομους σερβιριζόμενους χώρους, προσαρμόζοντας την εμπειρία στον χρόνο και τη διάθεση τoυ κάθε επισκέπτη.

Ξεκινώντας, η θαλασσινή κουλτούρα παίρνει μορφή στο CALANISA, με την υπογραφή των σεφ Θωμά Μάτσα και Αριστοτέλη Ζέρβα, τιμώντας τον πλούτο της αλιείας μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις. Στο κρέας, το ΑΨΥΣ με τον σεφ Γιάννη Λιόκα χρησιμοποιεί το παραδοσιακό σουβλάκι, για να ενώσει τον κόσμο μέσα από την απλότητα της σχάρας. Έτσι, τιμάται και η ελληνική κτηνοτροφία, ξυπνώντας την πιο αυθεντική, συλλογική μας μνήμη

Την παράδοση του τόπου μας τιμά και το MACARIOS, όπου ο σεφ Πάνος Ιωαννίδης αξιοποιεί την εξειδίκευσή του στο χειροποίητο ζυμαρικό για να το αναδείξει με αυθεντικές ελληνικές συνταγές.

Στο TABLE, ο σεφ Νίκος Θωμάς μεταμορφώνει το ελληνικό μαγειρευτό σε μια διεθνή εμπειρία, με βάση το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο MOLON LAVE.

Στη γλυκιά πλευρά του ΣΤΟΑ, το άρωμα των ιστορικών λουκουμάδων ΑΙΓΑΙΟΝ επιστρέφει στη γειτονιά της Πανεπιστημίου, με την τρίτη γενιά της οικογένειας Φύλλα να επαναφέρει μια αθηναϊκή συνήθεια που ξεκίνησε το 1926.

Πιο δίπλα, στο ζαχαροπλαστείο ΦΥΣΙΣ, η ελληνικότητα εκφράζεται μέσα από την αγνή πρώτη ύλη, το μέτρο της μεσογειακής διατροφής και τη φιλοσοφία της συμπερίληψης με gluten-free και vegan επιλογές.

Στον κόσμο του ποτού, στο BOARDING PASS, η ομάδα του A for Athens απογειώνει τα κλασικά cocktails μέσα από ελληνικό γευστικό πρίσμα αξιοποιώντας τοπικά αποστάγματα και βότανα. Το DRUNKY GOAT, μετατρέπει τη γνωριμία με τον ελληνικό αμπελώνα σε βιωματική εμπειρία με ανεπιτήδευτο χαρακτήρα και χιούμορ, προσφέροντας την επιλογή για απόλαυση επί τόπου ή αγορά για το σπίτι.

Το 5 ALMONDS συμπληρώνει την εμπειρία με φρεσκοκαβουρδισμένο καφέ, ενώ εστιάζει στους ξηρούς καρπούς και τα αποξηραμένα φρούτα, βασικό πυλώνα της διατροφής στη λεκάνη της Μεσογείου, καθώς και τα χειροποίητα βούτυρα.

ΣΤΟΑ Agora

Ένα «μπακάλικο» νέας γενιάς λειτουργεί ως χώρος όπου οι θησαυροί της ελληνικής γης βρίσκουν τη θέση τους στην καρδιά της Αθήνας με περισσότερα από 4.000 προϊόντα που φέρουν την υπογραφή 300 και πλέον παραγωγών από κάθε γωνιά της χώρας.

Εδώ ο παραγωγός έχει όνομα και ιστορία και το ΣΤΟΑ AGORA αναλαμβάνει να τη διηγηθεί, αφήνοντας τον παραγωγό να παράγει με μεράκι και φροντίδα.

Την επιμέλεια της συλλογής αναλαμβάνει μια έμπειρη ομάδα υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Ράμφου. Παράλληλα, η πρώτη ύλη παίρνει ζωή στο ανοιχτό παρασκευαστήριο, όπου η ομάδα του Δημήτρη Λύτρα δημιουργεί καθημερινά πίτες, σάντουιτς και πρωινά απευθείας με τα υλικά από τη συλλογή του καταστήματος. Μια ανοιχτή εμπειρία για όλους την οποία σχεδιάζει και επιμελείται ο Μιχάλης Τζίμας.

ΣΤΟΑ Δημιουργοί

Πέντε concept stores αναδεικνύουν την εγχώρια δημιουργικότητα. Στο OBJECT N.9, χειροτεχνία και σύγχρονη τέχνη συναντιούνται. Η Λουκία Θωμοπούλου και η ομάδα του Galleria Spigolo επιλέγουν “objects of desire”, αναδεικνύοντας δημιουργούς και έργα με υψηλή αισθητική και ισχυρή αφηγηματική ταυτότητα.

Στο κατάστημα ΦΑΟΣ, τα χειροποίητα οπτικά της οικογένειας Αβράμη με 30ετή εμπειρία, παράγονται στην Ελλάδα και αντλούν έμπνευση από το μεσογειακό φως, τα ελληνικά νησιά και την μυθολογία.

Πιο δίπλα, το MASTIC SPA δημιουργεί καλλυντικά με βάση τη μαστίχα Χίου ΠΟΠ, διαφυλάσσοντας την κληρονομιά της οικογένειας Σόδη από το 1875.

Το ‘ERGON, υπό τη δημιουργική διεύθυνση της Μαριέττας Καρπαθίου, αναβιώνει την παραδοσιακή τέχνη του αργαλειού και δημιουργεί σύγχρονα ενδύματα χρησιμοποιώντας ελληνικό βαμβάκι.

Στο πρότυπο φαρμακείο του ΣΤΟΑ, η επιστημονική γνώση της οικογένειας Μπόκαρη μετουσιώνεται στα βιολογικά, 100% vegan καλλυντικά LABBOK, ενώ το εργαστήριο δημιουργεί εξατομικευμένα φαρμακευτικά, γαληνικά σκευάσματα.

ΣΤΟΑ Πολιτισμός

Η ΣΤΟΑ εμπλουτίζει το πολιτιστικό αποτύπωμα του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, δημιουργώντας το ΣΤΟΑ CULTURE, έναν νέο πόλο καλλιτεχνικής έκφρασης στην καρδιά της πόλης.

Υπό την επιμέλεια της ομάδας της ελc, o νέος χώρος πολιτισμού συστήνεται με το “Καλοκαίρι στο Αίθριο – Art in Progress” και φιλοξενεί περισσότερες από σαράντα ημέρες εκδηλώσεων με μουσική, κινηματογράφο, χορό και θέατρο, στο καταπράσινο αίθριο.

Ο σχεδιασμός του εγχειρήματος περιλαμβάνει studio ηχογράφησης και μοναδικά tiny concerts, business lounge, meeting room, cafe-bar, χώρους εκδηλώσεων και εικαστικών, ενώ σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους, θα αναβιώσει η “Στοά του Βιβλίου” με θεματικές εκθέσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις και πώληση βιβλίων.

Το ΣΤΟΑ Culture φιλοδοξεί να αποτελέσει τον νέο χώρο συνάντησης και έκφρασης ανερχόμενων και καταξιωμένων καλλιτεχνών – δημιουργών.

ΣΤΟΑ Εκπαίδευση

Με την υπόλοιπη ΣΤΟΑ να προσφέρει μια πολυεπίπεδη γνωριμία με την ελληνική και μεσογειακή κουλτούρα, δημιουργείται παράλληλα ένας σύγχρονος χώρος, αφιερωμένος αποκλειστικά στην εκπαίδευση.

Στο LIDL HOUSE ATHENS, η γεύση μετουσιώνεται σε ουσιαστική και βιωματική γνώση γύρω από την ελληνική γαστρονομία και τη βιωσιμότητα. Η Lidl Eλλάς συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την εγχώρια παραγωγή, προωθώντας τα ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πλέον και μέσα από αυτόν τον χώρο, προσφέροντας διαδραστικές εμπειρίες για κάθε ηλικία.

Ο Resident Chef Δημοσθένης Μπαλόπουλος καθοδηγεί τις δράσεις γαστρονομικού περιεχομένου, διασφαλίζοντας τη γευστική ταυτότητα και την τεχνική αρτιότητα τους. Μέσα από σύγχρονες υποδομές παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου και στρατηγικές συνεργασίες με θεσμικούς φορείς και σεφ, ο πυλώνας αυτός μετατρέπει την κληρονομιά της ελληνικής γης σε εύληπτη και εφαρμόσιμη γνώση.

Ένας προορισμός συνάντησης

Όπως συνδέει τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη, η ΣΤΟΑ μετουσιώνεται σε έναν χώρο οικείο και ανοιχτό που φέρνει κοντά δημιουργούς, παραγωγούς, καταστηματάρχες και επισκέπτες, συνδέοντας τις διαφορετικές αφετηρίες και ταυτότητές τους κάτω από την ίδια στέγη.

Τελικός στόχος η κοινή μας κουλτούρα να αναδειχθεί ξανά ως ο πιο επίκαιρος και ουσιαστικός τρόπος ζωής για όλους.