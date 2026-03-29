Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι τέσσερις από τους συνολικά 15 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες και οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου.

Η διαδικασία των απολογιών των κατηγορούμενων ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Προφυλακιστέοι είναι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση καθώς και ένας πρώην παίκτης γνωστού ριάλιτι.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι 11 αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία που κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ ανά κατηγορούμενο.

Απολογούμενοι οι 11 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες που τους βαραίνουν και κάποιοι εξ αυτών υπέδειξαν τους λογιστές ως υπεύθυνους για την εμπλοκή τους στην σκανδαλώδη υπόθεση.

«Είμαι σοκαρισμένος»

«Είμαι θύμα του κυκλώματος» φέρεται να υποστήριξε κατηγορούμενος επιχειρηματίας. «Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίος αγνοούσα παντελώς. Με τη λήψη των αντιγράφων της δικογραφίας έμαθα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με τη δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή στην ανάκριση είχαν οδηγηθεί οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι επίσης μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Μεταξύ αυτής της «ομάδας» των κατηγορούμενων που δεν προφυλακίστηκαν βρίσκεται και γνωστός επιχειρηματίας Tik Toker.

Στους εν λόγω επτά κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι την υψηλότερη χρηματική εγγύηση καλείται να καταβάλει ο επιχειρηματίας Tik Toker.

«Δεν είχα ιδέα»

Και αυτοί οι επτά κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τούς αποδίδονται. Κατηγορούμενος επιχειρηματίας είπε απολογήθηκε τα εξής: «Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο τη μισθοδοσία, δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους».

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους 22 κατηγορούμενους αφορούν τα κακουργήματα: συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Το ξετύλιγμα του κουβαριού αυτής της σκανδαλώδους υπόθεσης ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, τον Απρίλιο του 2024, όταν πολίτης κατήγγειλε στις Αρχές ότι εμφανίζεται ως ασφαλισμένος σε ψητοπωλείο παρά το γεγονός ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ταυτόχρονα εμφανιζόταν ως ασφαλισμένος και σε μία καφετέρια.

Ψητοπωλείο – μαϊμού «Η Σούβλα του Αρχοντα»

Επρόκειτο, όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες των αρχών για ένα ανύπαρκτο ψητοπωλείο με την ονομασία «Η Σούβλα του Άρχοντα», στο οποίο είχαν δηλωθεί 323 εργαζόμενοι που, όπως αποδείχθηκε, ήταν όλοι «φαντάσματα»!