Το πρωί της Τρίτης, ένας μετά τον άλλον, οι 22 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα και να τους ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρονται να αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω των 22 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η συνολική φοροδιαφυγή εκτιμάται ότι φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Η «χρυσή» απάτη

Η οργάνωση φέρεται να έστηνε εικονικές επιχειρήσεις, να εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και να απασχολούσε εργαζόμενους μόνο στα χαρτιά. Οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει την εμπλοκή και ενός γνωστού επιχειρηματία που για την ώρα αρνείται τα πάντα.

Όπως λέει στο «Live News» δεν φοβάται το παραμικρό: «Δεν το λέω για να βγάλω την ουρά μου απ’ έξω. Δεν ξέρω. Γνωρίζω τον …, τον έναν από τους δύο, και κάνουμε παρέα. Μήπως με έμπλεξαν επειδή κάνω παρέα και αυτήν τη στιγμή είναι η υπόθεση των ημερών και θέλουν να αποπροσανατολίσουν την κατάσταση; Γιατί αν δεν έπαιζε το όνομά μου θα έπαιζε αυτό το θέμα;».

Ο επιχειρηματίας πιστεύει πως η εμπλοκή του ονόματός του είναι έργο αντιπάλων του που θέλουν, όπως λέει, να του προκαλέσουν ζημιά.

«Εμένα μου προκαλεί πάρα πολύ άσχημο συναίσθημα γιατί και το προσωπικό που έχω μπαίνει σε μία διαδικασία σκέψεων και πραγμάτων και καταστάσεων χωρίς κι εγώ να έχω κληθεί για κάτι.

Είναι περίεργο… Γιατί εμένα να μου καταστρέφει κάποιος το όνομά μου και τη δουλειά μου και το οτιδήποτε; Είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύω 20 χρόνια νύχτα. Τους ξέρω και φατσικά και ονομαστικά όλους, τους περισσότερους και οτιδήποτε. Δεν ξέρω κάποιον άλλον τρόπο να σας το εξηγήσω».

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους ένας γνωστός TikToker, ένας πρώην παίκτης σε ριάλιτι, ένας ιδιοκτήτης χώρων μασάζ και δύο ιδιαίτερα προβεβλημένα μοντέλα.

«Είναι ένα παιδί ταλαιπωρημένο. Εγώ πάντα τον ήξερα να δουλεύει, από φτωχή οικογένεια, οι γονείς του… Ένα παιδί το πραγματικά που έχει πρόβλημα, είναι αυτιστικό. Και εγώ είμαι έκπληκτος τώρα με όλη αυτή την κατάσταση που βλέπω στα σόσιαλ. Τώρα, τι να σας πω, πέφτω και εγώ από τα σύννεφα με όλη αυτή την κατάσταση», λέει φίλος του πρώην παίκτη ριάλιτι.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με διαπιστώσεις των Αρχών, η εγκληματική οργάνωση προέβαινε σταθερά τα τελευταία χρόνια σε έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων για τη μετακύλιση ΦΠΑ και τη δημιουργία πλασματικών εξόδων.

«Για τις επιχειρήσεις δεν συζητάγαμε ποτέ. Δηλαδή συνέχεια κάναμε τις πλάκες μας και αυτά, ποδόσφαιρα ή να θυμηθούμε λίγο τα παλιά για τις επιχειρήσεις, όχι δεν θυμάμαι καμία συζήτηση, να μου έχει πει», προσθέτει.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν χρήματα, επιταγές, κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικές ουσίες και άλλα αντικείμενα πολλά από τα οποία έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

«Αυτό το θέμα με το παιδί όλους μας έτσι σαν, σαν γνωστοί του και αυτά, μας έχει έτσι στεναχωρήσει. Γιατί είναι το μοναδικό παιδί που έχει και πάντα ήθελε να κάνει παιδί και πέρασε αυτή τη δυσκολία και περνάει, έτσι. Από ό,τι έλεγε ναι, ότι του κόστιζε, του κόστιζε πάρα πολλά λεφτά. Οι θεραπείες και οι λογοθεραπευτές και αυτά που πήγαινε το παιδί».

Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας μελών της εγκληματικής οργάνωσης, το γεγονός πως είχαν δηλώσει ως τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας σε εταιρίες που είχαν φτιάξει ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και άτομο που είχε «φύγει» από τη ζωή.