Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες είναι τα μέλη του μεγάλου κυκλώματος που μέσω εικονικών εταιριών φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 11 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 22 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την μεγάλη υπόθεση, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα:

Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Πλαστογραφία από κοινού

Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

Φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Στην δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.

Η αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα έφερε στο φως ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που δρούσε από το 2018, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και εμφανίζοντας εικονική απασχόληση προσωπικού.

Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα απέφευγε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ενώ παράλληλα εισέπραττε παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας συνολική ζημία που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ και τα 11 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο.

Το «κόλπο» των 31 εκατομμυρίων και το «άρωμα» showbiz

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή προσώπων με έντονη προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι επιβίωσης και μαγειρικής, ο πρώην σύντροφος influencer, καθώς και ένας γνωστός TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά πάνω από 40 άτομα, με τους συλληφθέντες —ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες— να καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη για τη δράση του κυκλώματος που απομύζησε εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία.