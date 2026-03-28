«Το Ιράν πρέπει να “ανοίξει τα Στενά του Τραμπ — εννοώ, του Ορμούζ”» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Και όπως φαίνεται δεν… του ξέφυγε, καθώς έσπευσε να προσθέσει: «Με συγχωρείτε. Λυπάμαι πολύ. Τι τρομερό λάθος», προσποιούμενος ότι ζητά συγγνώμη, πριν διευκρινίσει: «Τα fake news θα πουν: “Το είπε κατά λάθος” — Όχι, δεν υπάρχουν λάθη με μένα, όχι πάρα πολλά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε μια μεγάλη είδηση».

Η συνεχιζόμενη ικανότητα του Ιράν να μπλοκάρει αποτελεσματικά τα στενά -εμποδίζοντας τη διαδρομή που κανονικά μεταφέρει 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα- έχει συμβάλει σε μια ιστορική διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού και των τιμών της ενέργειας. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ έθεσε το ενδεχόμενο τα στενά να τεθούν υπό κοινό έλεγχο από «εμένα και τον Αγιατολάχ» ως μέρος μιας λύσης για τον πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει έκτοτε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ και «ικετεύει» να κλείσει συμφωνία, αν και η Τεχεράνη έχει αρνηθεί ότι διεξάγονται οποιεσδήποτε άμεσες συνομιλίες.

Η εφημερίδα New York Post, επικαλούμενη πηγές, ανέφερε την Παρασκευή το βράδυ ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει τον έλεγχο των στενών και να τα μετονομάσει… προς τιμήν του, ή να τα ονομάσει «Στενά της Αμερικής», όπως είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού.

Κέντρο Παραστατικών Τεχνών… Τραμπ Κένεντι

Το «αστείο» της Παρασκευής για «Στενά του Τραμπ» προέρχεται από έναν πρόεδρο που είναι γνωστό ότι έχει καταστήσει το όνομά του κεντρικό στοιχείο της εικόνας του ως επιχειρηματία και μεγιστάνα του real estate.

Αυτό θυμίζει επίσης μια ανάρτηση στο Truth Social από τον Οκτώβριο, στην οποία ο πρόεδρος φαινόταν να αναφέρεται χαριτολογώντας στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy στην Ουάσινγκτον χρησιμοποιώντας το δικό του όνομα.

Η ανάρτηση περιλάμβανε φωτογραφίες από τις ανακαινίσεις που γίνονται στο εξωτερικό του κτιρίου, με μια λεζάντα που εξυμνούσε «τις νέες κολόνες του TRUMP KENNEDY, ουπς, εννοώ, του KENNEDY CENTER».

Τον Δεκέμβριο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι ψήφισε την αλλαγή του ονόματός του σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι».