Στη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού προχώρησε το Λιμενικό Σώμα, μετά από καταγγελία για παρενόχληση μαθητριών κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής.

Ο δράστης φέρεται να εισήλθε γυμνός στην καμπίνα τεσσάρων κοριτσιών και να κλείδωσε την πόρτα πίσω του, προκαλώντας τον απόλυτο τρόμο στις ανήλικες.

«Μπήκε σε μία καμπίνα των παιδιών, ο οποίος είχε ψυχιατρικό πρόβλημα. Και μπήκε γυμνός. Έκανε διάφορα, φώναζε έτσι κι αλλιώς σ’ όλο το καράβι. Φοβήθηκαν τα παιδιά», αναφέρει στο Live News επιβάτης του πλοίου.

Όλα συνέβησαν στις 2:30 τα ξημερώματα όταν ο άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, οι οποίες ταξίδευαν για το Ηράκλειο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο εσωτερικό της καμπίνας και να κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στους μαθητές, οι οποίες άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Φώναζε τέτοια, αυτός… Βρήκαν και τα φάρμακά του μέσα στην τσάντα του. Ε, θα είχε πρόβλημα ο άνθρωπος. Έκανε διάφορα και κατανάλωσε και αλκοόλ. Κυκλοφορούσε γενικά γυμνός», ανέφερε επιβάτης του πλοίου.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις και τις φωνές των θυμάτων, ο άνδρας επέστρεψε στον χώρο του, όπου και εντοπίστηκε από τις αρχές αμέσως μετά την ενημέρωση του πληρώματος από τους υπόλοιπους μαθητές.

Ακολούθησε αιματηρή επίθεση των μαθητών

Ομάδα μαθητών κατευθύνθηκε προς την καμπίνα του άνδρα, που τους υπέδειξαν οι μαθήτριες, όταν εκείνος άνοιξε την πόρτα της καμπίνας του, δέχθηκε επίθεση από μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια τον οδήγησαν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

«Το προσωπικό άκουσε τις φωνές, ξεσηκώθηκε όλο το καράβι. Ανέβηκε απάνω στο σαλόνι, τον είχαν ήδη δείρει . Με τα αίματα, ολόγυμνος. Τον είχαν ήδη τουλουμιάσει τα παιδιά. Του έβαζαν τα σεντόνια τα παιδιά για να σταματήσουν το αίμα. Η καμπίνα ήταν γυναικεία και τα παιδιά καθόντουσαν μέσα ανάμεικτα. Αγόρια τον δείρανε».

«Έτσι όπως περπατάγαμε ακούμε από τον διάδρομο φωνές και βλέπουμε κορίτσια από το δικό μας σχολείο να τρέχουν προς το μέρος μας και έτσι όπως βλέπαμε τις κοπέλες απλά πάμε προς τον διάδρομο και βλέπουμε έναν γυμνό άνδρα απέναντι από το δωμάτιο τους. Είχε μπει μέσα στο δωμάτιο των κοριτσιών. Εκείνες δεν κατάλαβαν στην αρχή ποιος ήταν και μόλις τον είδε μια κοπέλα άρχισε να του φωνάζει «τι κάνεις;». Εκείνος απάντησε «θα δεις τώρα τι θα κάνω», ανέφερε στο MEGA μαθητής.

«Ψάχναμε κάρτα για την ρεσεψιόν για να μπούμε στο δωμάτιο του να δούμε τι και πως έγινε και άνοιξε την πόρτα από μόνος του και πήγε να μας επιτεθεί. Εμείς αμυνθήκαμε. Ήταν ολόγυμνος. Δεν το χτυπήσαμε πολύ, αμυνθήκαμε. Ήταν στο πάτωμα, στο διάδρομο και του είπαμε “δεν θα σηκωθείς μέχρι να έρθει κάποιος από την ρεσεψιόν”. Μετά ήρθαν από την ρεσεψιόν και το λιμενικό και τον μαζέψανε. Τα κορίτσια ήταν χάλια».

Τι υποστήριξε στις αρχές ο 45χρονος

«Δεν ήξερα τα παιδιά, ούτε ότι ήταν μαθητές. Έχω πρόβλημα με το αλκόολ. Με χτύπησαν, εγώ δεν τους πείραξα. Ήμουν με συναδέλφους μου κσι πίναμε στο σαλόνι, γύρισα στην καμπίνα για ύπνο, δεν θυμάμαι γιατι βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη», φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ο 45χρονος άνδρας.