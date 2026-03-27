Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πλοίο για την Κρήτη. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Cretalive περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα ένας αλλοδαπός άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 45 ετών, φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, οι οποίες ταξίδευαν για εκδρομή στην Κρήτη.

Όπως περιγράφουν οι μάρτυρες, ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο εσωτερικό της καμπίνας και να κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στις μαθήτριες, οι οποίες άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια.

Κατά τις ίδιες περιγραφές, ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να άνοιξε την πόρτα και να επέστρεψε στην καμπίνα του, ενώ μαθητές που βρίσκονταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μαρτυρίες, ομάδα μαθητών κατευθύνθηκε προς την καμπίνα του, που τους υπέδειξαν οι μαθήτριες, και του χτύπησε την πόρτα. Όταν ο αλλοδαπός άνοιξε, ακολούθησε ένταση, με τον ίδιο να δέχεται επίθεση από μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια τον οδήγησαν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

Εκεί παρενέβη το πλήρωμα, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε χώρο του πλοίου μέχρι να μεταφερθεί αργότερα στο γκαράζ, όπου παρέμεινε έως ότου τον παραλάβουν το πρωί οι λιμενικές αρχές.