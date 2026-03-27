Μια 47χρονη γυναίκα η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο Παγκράτι έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα (26/03) αρχικά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε μια μηχανή η οποία κατέληξε με σφοδρότητα στην είσοδο πολυκατοικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές. Η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου συνεχίστηκε, καθώς στη συνέχεια προσέκρουσε και σε ακόμη δύο σταθμευμένα ΙΧ.

Στο σημείο κλήθηκε η τροχαία. Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι η 47χρονη Γεωργιανή δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ το αλκοτέστ έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ με 0,59 mg/L, τιμή υπερδιπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου που ανέρχεται σε 0,24 mg/L.

Η οδηγός συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.