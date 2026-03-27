Έντονη ανησυχία προκαλεί η υπόθεση ενός βρέφους μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με σοβαρά και ύποπτα σημάδια κακοποίησης, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές και τους γιατρούς.

Το μικρό κοριτσάκι φέρει πολλαπλά κατάγματα, παλαιά και νέα με τους γιατρούς της παιδιατρικής να λένε πως στο σώμα του υπάρχουν σημάδια που ίσως παραπέμπουν σε εγκαύματα και διαγκωματιές.

Σε κάθε περίπτωση, οι γιατροί είναι αντιμέτωποι με ένα περιστατικό έντονης παραμέλησης, καθώς το παιδάκι εκτός των άλλων διαγνώστηκε και από οστεομυελίτιδα.

Όλα ξεκίνησαν στις 13 Μαρτίου όταν η 18χρονη μητέρα του βρέφους το πήγε στο νοσοκομείο Ηλείας για ένα άλλο πρόβλημα υγείας κι εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μωρό είχε σοβαρό τραύμα στο πόδι με εκτεταμένη μόλυνση.

Οι γιατροί ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Ένα βρέφος που έχρηζε άμεσης φροντίδας είχε μόλις φύγει από το νοσοκομείο κινητοποιώντας όλον τον μηχανισμό. Για πιο εξειδικευμένη θεραπεία όμως διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο όπου παραμένει.

Τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κακοποίηση, το Χαμόγελο του Παιδιού αποκάλυψε το προβληματικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε και η ίδια η μητέρα του βρέφους, η οποία πριν δύο χρόνια, όταν ήταν 16 χρονών, είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της.

«Στις 28 Μαΐου 2024 κατόπιν εισαγγελικής εντολής το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της τότε 16χρονης μητέρας, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της. Δύο μήνες μετά έληξε το Alert γιατί επέστρεψε στο σπίτι της. Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδελφό της, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών», αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού.

Αυτό το κοριτσάκι που μεγάλωσε σε ένα τόσο δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον έγινε μητέρα λίγο αφότου έκλεισε τα 18. Σήμερα, το μωρό που γεννήθηκε πριν 10 μήνες, εξετάζεται από ιατροδικαστή για πιθανή κακοποίηση του.

Σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο του Πύργου έγιναν εξετάσεις και στη μητέρα και απεδείχθη ότι ήταν έγκυος χωρίς ωστόσο να φαίνεται να το γνώριζε.